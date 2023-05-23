侯友宜副手不是他 管中閔表態「沒意願參選」2024

相見歡 新北市長侯友宜（右）拜訪台大前校長管中閔（左），對國內外經濟情勢、青年就業、居住、高教等問題交換看法。(取材自侯友宜臉書)

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜 台北時間23日釋出請益台大前校長管中閔的訊息，外界認為可能與搭檔的副總統人選有關。不過管中閔24日表態，「我沒有意願參與任何選舉」，要大家可以停止相關議論。

侯友宜23日晚在臉書 透露，前幾天他向台大卸任校長管中閔請益，暢談二個多小時，雙方對當前青年面臨的就業、居住、高教等問題交換看法，也談了經濟新局、國際原物料上漲、通膨等。

面對疫後經濟新局，侯友宜認為，國際原物料上漲、通貨膨脹、物價飆漲，都是已然出現的危機，在在衝擊市井小民的庶民經濟，台灣做好準備了嗎？對台灣下一代而言，少子化衝擊衍生的高等教育 亂象，以及低薪、失業率高、買不起房等現況，都是青年心中最痛的一塊，政府是否感受到？

議題與教育、經濟有關，是國內計量經濟學權威管中閔的專業領域。侯友宜說，交談過程中，管不吝分享來自學術界、政界、教育界的寶貴經驗，讓他獲益良多；「我們都堅信，教育跟經濟，攸關台灣的世世代代，更是撐起台灣的重要脊梁。」

管中閔就任台大校長前，曾遭遇種種政治力干擾。侯友宜表示，從管送的新書《大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事》得以一窺箇中辛酸，書中傳遞的信念與他一路走來的理念一致，「從政者要做的是有益國家、人民的事……一再的政治攻訐與操作意識形態，最終受影響的還是無辜的人民及我們的下一代。」

侯友宜說，國家與人民面前，衝突與對立，只會讓台灣向下沉淪；正向跟團結，才是必須選擇的價值，讓中華民國更好、台灣這片土地更好，需要每個人的力量。

外界認為「侯管會」可能與副手有關，畢竟管中閔學經歷均佳，和侯友宜可互補加分。有藍營人士說，「管爺是不錯，可是大家本來以為副手會找一位女性，剛柔並濟。」如果侯友宜的副總統參選搭檔是管中閔，不僅可獲學界支持，也能吸引青年學子，還可吸收中間選民。

不過，管中閔在臉書發文，「我沒有意願參與任何選舉, period.(總以小人之心度君子之腹的妄人們可以休矣)」，宣告「侯莞配」破局。

另一名藍營人士表示，侯友宜接受徵召還不到一周，不會急於現在就對外界表態自己心中屬意的副手人選。親侯人士認為，外界都認為侯友宜見管中閔是為了談副總統合作，不過侯做事不喜歡大張旗鼓，依侯過往風格來看，通常會成真的都不會事先公布，反而會保密到家，見光的常常都不是最終答案。