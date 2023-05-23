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愛他嗎？台「5億高中生」閃婚 配偶說因為這句話

記者陳宏睿／台中即時報導
台中市賴姓高中生墜樓，賴母（左）今早在律師（右）陪同下到地檢署接受檢察官訊問。記者陳宏睿／攝影
台中市賴姓高中生墜樓，賴母（左）今早在律師（右）陪同下到地檢署接受檢察官訊問。記者陳宏睿／攝影

台中賴姓高中生墜樓案，台中地檢署今天傳喚賴母出庭，賴母與律師許哲維在檢察官訊問前，提出9項疑點請求證據調查，在結束2小時的訊問後，律師發表三點聲明，除了感謝檢警偵辦外，也將請求證據調查部分，從9項增加到14項，也呼籲墜樓當天行經該處的民眾，提供行車記錄器釐清案情。

影片來源：聯合影音網

律師許哲維說，本案承辦檢察官認真，給予告訴人陳述意見機會，感謝檢方偵辦，原本偵訊前有向檢方聲請調查9項證據，在結束檢察官訊問後，因檢察官的協助，也將調查證據增加為14項，內容略為通聯紀錄、現場死者傷勢、有無毒物反應、測謊等，都請求檢方調查證據。

許哲維說，最後是賴母感謝外界對此案的關注，也要請外界協助，在5月4日上午11時許，若有行經台中市北屯區旱溪西路三段170號附近，也請協助提供行車記錄器等影像，都有助於案情的釐清。

有媒體報導，賴姓高中生墜樓案，檢警在相驗時，涉案夏姓男子提到，結婚的理由是賴父在生前有提到「兒子誰先結婚，誰先過戶房產」，所以他才會協助賴男，登記結婚。

不過此段說法，未獲得賴母委任律師許哲維的證實，也認為此段說法，恐怕是夏男的脫罪狡辯之詞。

據了解，夏男面對檢察官訊問時，與現在流傳的媒體報導版本不同，夏男是告訴檢察官，二人結婚的原因，是因旱溪西路的房產登記在父親名下，而父親有提到「誰先結婚，就可獲得房產」，所以賴男才協助他，前往戶政所登記。

夏姓父子昨由律師陪同出庭，面對媒體始終不發一語，媒體追問夏男「你愛他（賴）嗎」，夏沒有回答，搭車離開。律師說，昨天是針對檢察官疑問提出說明，因偵查不公開，無法說明。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說，此次偵訊請警方多派人員到場，確保偵訊過程順遂，同時傳訊夏父，是檢察官針對偵辦需求、案情疑點釐清的手段，尚無進度向外界說明。

18歲賴姓高中生4日墜樓身亡，死前2小時才與26歲夏姓男子登記結婚，賴母19日開記者會指控，夏男與其擔任地政士的父親涉謀財害命，扯出賴名下有30筆房產都是祖父贈與，且賴是祖父與賴母亂倫所生。

檢察官9日解剖賴男遺體，檢體送驗報告尚未出爐，昨天第二度傳喚夏男；夏男第一次訊問時已被列殺人罪被告，命30萬元交保，夏父昨天首度以證人身分應訊。

檢察官 賴姓高中生

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