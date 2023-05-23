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角逐2024總統副手郭台銘？柯文哲：取決重點只有一個

記者黃于凡／嘉義23日電
民眾黨主席柯文哲角逐2024年總統大選，今天地毯式到訪嘉義尋求支持。(記者黃于凡／攝影)
民眾黨主席柯文哲角逐2024年總統大選，今天地毯式到訪嘉義尋求支持。(記者黃于凡／攝影)

綠白連闖侯友宜嘉義故鄉，宣布選2024總統的台灣民眾黨主席柯文哲台北時間23日超過十小時地毯式造訪嘉義，直搗新北巿長侯友宜回嘉必拜的本命區朴子配天宮。柯文哲接受媒體聯訪時說，藍白合討論的是政治主張，不是權位分配，若國民黨與民眾黨政策主張不相和，藍白合怎麼會成功。

柯文哲在民眾黨布袋服務處被民眾提問，2024總統選舉副手是否與鴻海集團創辦人郭台銘合作？柯文哲說，重點是人家要不要跟你配。柯文哲也說，郭台銘回台後，他就下南部了，要到周五才會回台北，至今還沒見面，很奇怪、每次都跟郭行程交錯，「看看啦，有時間再去拜訪他」。

柯文哲也說，藍白合已經講很久了，這是一個價值理念的討論，而不是權位的分配，政治固然有世俗的一面，但也有理想的一面，民眾黨有政治主張，不曉得國民黨的政治主張，比方說對核能、廢考監兩院、年金改革的看法，以及對美對中的政策概念，若兩邊的政策主張完全不相合，整天講藍白合怎麼會成功。

柯文哲直搗侯友宜本命區朴子配天宮，被外界解讀為來拔樁，柯文哲說，台灣是一體的，難道侯友宜就不能去新竹城隍廟拜拜嗎？這是沒有道理的，是沒有意義的話。

im.B詐騙案藍綠政治人物都牽扯其中，柯文哲說，詐騙的確是台灣一個很重大的問題，確實要去解決，但他認為政治人物與這些勾結太深，很大理由是台灣選舉競選費用太高，所以變成每個人都要去找錢，才讓財團、黑道有機可乘，要針對事件如何發生，將弊病逐一列出，用制度面去解決，每次出事情才去怪誰都沒有用，應該要相信制度、不要相信個人。

民眾黨主席柯文哲角逐2024年總統大選，今天地毯式到訪嘉義尋求支持。(記者黃于凡...
民眾黨主席柯文哲角逐2024年總統大選，今天地毯式到訪嘉義尋求支持。(記者黃于凡／攝影)

柯文哲 侯友宜 郭台銘

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