台2024總統大選民調 侯友宜下滑5個百分點

2024年總統大選，藍綠白三黨爭霸。本報最新調查發現，目前呈現三強鼎立態勢，賴清德（左）以二成八支持度微幅領先侯友宜（中）的二成四，柯文哲（右）以二成二支持度緊追在後。本報資料照片

國民黨確定徵召新北市長侯友宜 競逐2024年總統大選。本報最新調查發現，國民黨沒有出現總統提名行情，在藍綠白3強爭霸情形下，相較本報4月底民調，侯友宜支持率反而下滑5個百分點，目前以2成4支持率緊追賴清德 的2成8，微幅超前柯文哲 的2成2。

2024年總統大選，藍綠白3個主要政黨都已確定總統角逐人選。調查發現，選情目前呈現3強鼎立態勢，賴清德以2成8支持度微幅超前侯友宜的2成4，柯文哲雖殿後，但也有2成2支持度，實力不容小覷。

和本報4月底的調查相較，侯友宜在確定代表藍營出馬後，支持度未升反降，較1個月前減少5個百分點，賴清德和柯文哲的支持率沒有明顯變化，未表態選民由2成2上升到2成7，增加5個百分點。

藍支持者及中立選民觀望

交叉分析發現，侯友宜支持度下滑，可能與國民黨支持者及中立選民轉趨觀望有關，其中，國民黨支持者挺侯比率由4月底的7成4降至7成；中立選民挺侯比率也由4月底的2成2降至1成5，減少7個百分點。

柯文哲較獲年輕選民青睞

從年齡來看，柯賴侯各擅勝場，柯文哲較獲年輕選民青睞，在40歲以下選民中以3成5支持度領先賴與侯；40至59歲選民中，賴清德略勝一籌，以2成9支持度超前侯柯兩人至少5個百分點；至於60歲以上選民中，侯賴兩人旗鼓相當，支持度在3成左右。

從政黨傾向來看，賴清德和柯文哲都獲得八成左右自家政黨支持者力挺，政黨凝聚力高於侯友宜的7成；中立選民中，柯文哲以2成1支持度領先賴清德的1成6及侯友宜的1成5。

有3成8選民看好賴清德

調查還發現，雖然賴清德支持率僅超前侯友宜4個百分點，但有3成8選民看好賴清德能贏得明年總統大選，比率高於侯友宜的2成7及柯文哲的9%，2成6覺得勝負難料。