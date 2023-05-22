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台高中死者繼承的土地只值5億？房仲：市值還要高2.5倍

記者黃寅／台中即時報導
5億身價高中生(右)生前與祖父(實為生父)合影。 圖／律師提供
5億身價高中生(右)生前與祖父(實為生父)合影。 圖／律師提供

台中市賴姓高中生獲贈祖父（實際上的生父）不少土地，雖然媒體依賴母一方粗估價值約5億（新台幣，下同，約1634萬美元），但據房仲業者估算，以賴的祖父（生父）在北屯區洲際周邊、單元四南屯重畫區就有上千坪土地計算，市價至少高達12億多（逾3922萬美元）。

房仲業者說，這些土地位在北屯區的洲際球場周邊，以及南屯區的單元二周邊，還有屯區大里一帶的土地，都是很早就計畫性過戶，因為近年土地價格日增，所似價格估算起來，遠遠不止5億元。

房仲說，部分土地是其祖父經營碾米廠時，因農夫借錢換不出來就抵押土地，加上他投資經營有道累積，又計畫性過戶，才能累積這樣龐大的資產。

知情人士說，賴姓高中生名下土地大多位在重畫區，例如北屯區美和段530.55坪價值3.6億、洲際段336.909坪約2.1億、榮德段101.513坪0.5億，其中最值錢的就是單元四800坪角地，高達6億，粗估市值12.2億。未來漢神洲際購物中心成立，還會帶動14 期的地價，未來的增值空間可期。

律師洪家駿分析，如果查出夏姓男子有犯罪之實，無法繼承賴姓高中生的遺產；而賴姓男子母親又無法取得可分配遺產身分，那這些房地產可能收歸國庫所有。

投資 房地產

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