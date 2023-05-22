WHA大會未列12國挺台提案 台外交部：遺憾和不滿

第76屆世界衛生大會WHA5月21日於瑞士日內瓦開議，台灣雖沒有收到邀請函，台衛福部長薛瑞元仍依計畫前往瑞士。(記者季相儒／攝影)

「世界衛生大會」（WHA ）近期開議，台灣友邦提案邀請台灣以觀察員身分參與，但提案最後未被大會列入議程，台外交部對此表示，遺憾與不滿。

第76屆世界衛生大會5月21日開議，台灣12個具有「世界衛生組織」（WHO ）會員國身分的友邦提案「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」，並推派代表在「總務委員會」及「全會」與中方陣營進行「2對2辯論」，不過大會最終決定不將台灣友邦提案列入議程。

台外交部深表遺憾與不滿，並誠摯感謝貝里斯、諾魯、史瓦帝尼及馬紹爾群島4個友邦代表於辯論時為台灣發出正義之聲，彰顯納入台灣參與對全球公衛治理的重要性與急迫性。

台友邦衛生部長一致強調，台灣數十年來積極貢獻於全球健康安全，包括在COVID-19疫情期間，提供醫療專業及防疫 物資，廣受世界各國肯定，是國際社會不可或缺的重要成員，對全球衛生安全網絡至關重要，不應讓政治凌駕於專業之上，因中國政治壓力而將台灣拒於門外，不僅不公不義，更對全球健康造成嚴重威脅。

台外交部指出，台灣友邦也對中方於會中所述謬論予以駁斥，尤其中國及其動員的古巴與巴基斯坦代表刻意對聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議作出扭曲、錯誤的政治性詮釋，將該等決議與中方所謂的「一個中國原則」不當連結，妄言台灣的國際參與須中方同意，更罔顧事實誆稱台灣技術參與WHO的管道暢通。

對於中方持續不擇手段阻撓台灣參與國際組織，意圖以其謬論遮掩打壓台灣人民健康人權的蠻橫無理行徑與漫天大謊，外交部深感不齒，並嚴正重申，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬，中共政權未曾對台灣擁有過治權，無論中國共產黨如何扭曲台灣的主權地位，都無法改變台灣存在的客觀事實。只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣2300萬人民，並守護台灣人民的健康人權。

台外交部強調，全球防疫體系不應受制單一國家的政治干預而造成破口，中方蠻橫阻礙台灣參與及貢獻，與WHO憲章所揭櫫「全民均健」（Health For All）的崇高目標背道而馳，不僅使國際社會反感，更不會改變台灣走向世界的決心。外交部將持續與友邦及理念相近國家攜手合作，齊聲呼籲WHO接納台灣以觀察員身分出席WHA，及常態性參與WHO所有會議、活動與機制。