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台5億高中生墜樓案 夏姓父子結束檢5小時訊問請回

台5億高中生墜樓案 夏姓父子結束檢5小時訊問請回

記者陳宏睿／台中即時報導
台中市賴姓高中生墜樓案，賴男的丈夫夏男(中)在律師陪同下，前往台中地檢署接受檢察官訊問。記者陳宏睿／攝影
台中市賴姓高中生墜樓案，賴男的丈夫夏男(中)在律師陪同下，前往台中地檢署接受檢察官訊問。記者陳宏睿／攝影

台中市賴姓高中生4日墜樓身亡，他案發前2小時，才與擔任地政士助理的夏姓男子登記結婚，因賴名下有不少房地產，家屬質疑謀財害命，夏姓父子22日接受檢察官訊問，從台北時間上午10時至下午3時許結束，夏姓父子結束5小時的訊問後，檢察官命請回，但離去時面對媒體詢問，二人都不發一語。

夏姓父子今天下午3時許，在律師的陪同下，搭乘警方的偵防車離開，過程中夏姓父子被媒體詢問「你愛他嗎」、「今天檢察官問了什麼」、「對方是一面之詞嗎」等問題，二人都不發一語，但律師表示，今天是針對檢察官的疑點，出庭釐清，因涉及偵查不公開，所以無法對外說明。

台中市賴姓高中生墜樓案，涉案夏姓父子今天在律師陪同下，前往台中地檢署接受檢察官訊...
台中市賴姓高中生墜樓案，涉案夏姓父子今天在律師陪同下，前往台中地檢署接受檢察官訊問。記者陳宏睿／攝影

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說，今天是承辦檢察官針對案情疑點釐清，夏父是證人身分，有關隔離訊問部分，是由檢察官針對案情，做出必要的偵訊措施，此案今天經檢察官訊問後，命夏姓父子二人請回。

賴姓高中生墜樓案，承辦檢察官謝怡如今天分別訊問夏姓父子，父子二人被隔離在不同的第10、第11偵查庭，但原訂第10偵查庭下午有排其他案件要訊問，不過因賴案在檢察官馬拉松式的訊問後，仍未結束，所以地檢署緊急安排其他偵查庭供其他偵查案件的當事人使用，但今天夏姓父子二人被隔離馬拉松式訊問5小時，也讓案情更添謎團。

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