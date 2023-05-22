我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他50歲 拿到遲來30年的柏克萊加大學位

紐約地鐵鎖喉案 前陸戰隊員首發聲：無關種族、做了正確的事

台灣最後一位前「慰安婦」阿嬤 92歲過世

中央社／台北22日電
台灣僅存最後一名前台籍慰安婦阿嬤，在10日晚間過世。圖為台南市慰安婦人權平等促進協會紀念活動，民眾在銅像前獻花。（本報資料照片／記者鄭惠仁攝影）
台灣僅存最後一名前台籍慰安婦阿嬤，在10日晚間過世。圖為台南市慰安婦人權平等促進協會紀念活動，民眾在銅像前獻花。（本報資料照片／記者鄭惠仁攝影）

台灣婦女救援基金會今天表示，所知台灣僅存最後一名前台籍慰安婦阿嬤，在10日晚間過世，享耆壽92歲，婦援會盼軍事性奴隸的歷史真相不因阿嬤們離世而消失。

婦援會透過臉書發文表示，這名阿嬤是基金會所知的最後一名前台籍慰安婦，因阿嬤在世時，不希望被打擾，因此等待告別式舉辦後，才對外發布消息。

婦援會表示，過去社工經常與阿嬤家屬聯繫或前往阿嬤家關心探望阿嬤，和她說說話或只是靜靜陪著她；突然接到阿嬤離世消息，當下非常不捨與難過，告別式前幾天，社工到阿嬤的靈堂陪伴，關心慰問家屬，腦中也不斷浮現出過去與阿嬤相處的點點滴滴。

告別式當天，婦援會董事長葉德蘭等人前往參加告別禮拜，瞻仰遺容時看見阿嬤慈祥堅毅的臉龐，睡著般靜靜躺著，相當安詳平靜，相信回到天國的阿嬤過著快樂幸福的日子。

婦援會指出，阿嬤們雖然已離去，但相信阿嬤的身影、精神永留在心中。婦援會將持續倡議台灣的課綱、國史館、歷史書籍等應該記載前台籍慰安婦、軍事性奴隸的歷史真相，不讓這段歷史因為阿嬤們離世而消失。

婦援會表示，會繼續教育及宣傳戰爭下性暴力對女性的戕害，性別暴力對女性傷害與權力控制，並持續要求日本政府對阿嬤及其家屬們道歉、賠償。

教育 臉書 日本

上一則

台5億高中生案 配偶已有「女友」？ 律師解析遺產繼承

延伸閱讀

屋崙市議員走訪勞工站 為底薪階層發聲

屋崙市議員走訪勞工站 為底薪階層發聲
屋崙市議員勵琪、拉瑪錢德蘭呼籲加大對底薪勞工的支持

屋崙市議員勵琪、拉瑪錢德蘭呼籲加大對底薪勞工的支持
南加內陸警方拘捕華人按摩師 近日第2起涉性侵女客

南加內陸警方拘捕華人按摩師 近日第2起涉性侵女客
日韓領袖峰會 岸田文雄談殖民過往「感到痛心」

日韓領袖峰會 岸田文雄談殖民過往「感到痛心」

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

2023-05-18 19:43
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05
盛傳新北市長侯友宜（右二）已幾乎確定是國民黨徵召人選，郭台銘（左二）臉書發文，支持侯友宜下架無能政府。（本報系資料照片）

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

2023-05-17 01:23

超人氣

更多 >
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料
清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見

清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見
台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了
「讓我偷看一下老婆」哈里遜福特這個眼神 變網路迷因

「讓我偷看一下老婆」哈里遜福特這個眼神 變網路迷因