台灣最後一位前「慰安婦」阿嬤 92歲過世

台灣僅存最後一名前台籍慰安婦阿嬤，在10日晚間過世。圖為台南市慰安婦人權平等促進協會紀念活動，民眾在銅像前獻花。（本報資料照片／記者鄭惠仁攝影）

台灣婦女救援基金會今天表示，所知台灣僅存最後一名前台籍慰安婦阿嬤，在10日晚間過世，享耆壽92歲，婦援會盼軍事性奴隸的歷史真相不因阿嬤們離世而消失。

婦援會透過臉書 發文表示，這名阿嬤是基金會所知的最後一名前台籍慰安婦，因阿嬤在世時，不希望被打擾，因此等待告別式舉辦後，才對外發布消息。

婦援會表示，過去社工經常與阿嬤家屬聯繫或前往阿嬤家關心探望阿嬤，和她說說話或只是靜靜陪著她；突然接到阿嬤離世消息，當下非常不捨與難過，告別式前幾天，社工到阿嬤的靈堂陪伴，關心慰問家屬，腦中也不斷浮現出過去與阿嬤相處的點點滴滴。

告別式當天，婦援會董事長葉德蘭等人前往參加告別禮拜，瞻仰遺容時看見阿嬤慈祥堅毅的臉龐，睡著般靜靜躺著，相當安詳平靜，相信回到天國的阿嬤過著快樂幸福的日子。

婦援會指出，阿嬤們雖然已離去，但相信阿嬤的身影、精神永留在心中。婦援會將持續倡議台灣的課綱、國史館、歷史書籍等應該記載前台籍慰安婦、軍事性奴隸的歷史真相，不讓這段歷史因為阿嬤們離世而消失。

婦援會表示，會繼續教育 及宣傳戰爭下性暴力對女性的戕害，性別暴力對女性傷害與權力控制，並持續要求日本 政府對阿嬤及其家屬們道歉、賠償。