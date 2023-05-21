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7年努力恐「世衛疲乏」？薛瑞元：台灣永不停止爭取

中央社／日內瓦21日專電
衛福部長薛瑞元表示，WHO秘書長譚德塞有權邀請台灣，並非必由會員國投票；面對「世衛疲乏」，台灣更不能放棄各種管道的努力。（中央社）
衛福部長薛瑞元表示，WHO秘書長譚德塞有權邀請台灣，並非必由會員國投票；面對「世衛疲乏」，台灣更不能放棄各種管道的努力。（中央社）

WHA今天在日內瓦開議，台灣衛福部長薛瑞元召開國際記者會表示，WHO秘書長譚德塞有權邀請台灣，並非必由會員國投票；面對「世衛疲乏」，台灣更不能放棄各種管道的努力。

第76屆世界衛生大會（WHA）今天下午在日內瓦開議，衛福部長薛瑞元、立法委員邱泰源及陳靜敏共同於開議前在日內瓦記者協會（Geneva Press Club）召開國際記者會，由疾管署副署長羅一鈞主持。

薛瑞元致詞時表示，中國錯誤解讀聯合國2758號等決議案，阻止台灣參與國際，該決議只決定中國代表，無關台灣地位。

他指出，台灣不能參與世界衛生組織（WHO）會傷害世衛全民均健（Health for all）的目標。台灣將和國際夥伴繼續努力，致力協助聯合國永續發展目標和WHO增加全民健康覆蓋等的「三個十億目標」。

薛瑞元強調，台灣不能分享醫療設備與監測數據，將有損疫情預防的能力。「台灣加入關乎公衛而非政治，健康是基本人權，不應遺漏任何人」。

現任醫師公會全聯會理事長的邱泰源致詞說，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間已向世界展現是可貴的夥伴，「基於政治考量排除台灣，將傷害台灣人與全球健康，以及WHO的目標」。

身為台灣護理學會理事長的陳靜敏則表示，台灣公衛體系不斷發展，已成全球欽羨對象，台灣想和世界分享，台灣參與不僅能防止破口，也能以專業能力貢獻他國。

中央社記者提出問題，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在上午世衛健走活動中表示台灣參與的關鍵在會員國，想知道薛瑞元對此有何回應？

他答覆，台灣在2009年成為WHA的觀察員，當時也沒有經過全體會員國同意，而是世衛秘書長直接邀請，所以譚德塞所講與實際狀況有落差。

中央社記者第二個問題是，台灣已努力7年仍無法回復世衛觀察員身分，會否擔心台灣社會出現「世衛疲乏」？

薛瑞元說：「這是我們所需要面對的現實，我們只有不斷爭取，不屈不撓的努力，才可能有結果。如果我們停止，大概就沒有可能讓它實現。」

他表示，台灣與世上所有國家交往，在衛生醫療領域合作，談的內容涵蓋國與國之間在衛生領域的合作，包括提供醫衛上的協助、醫衛方面資訊的交換等。

因此薛瑞元強調這不會變成疲乏，「當我們與這些國家進一步合作，加入WHO的議題就會得到他們的支持跟同情。台灣加入世衛的訴求並不是要求各國憐憫我們，而是在合作互惠的基礎上朝這個方向前進」。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）記者詢問，中共為何對台灣的健康議題如此強硬。薛瑞元回覆直言，「不只健康，中國對台灣各方面都很強硬，如軍事」，但台灣與國際交流網絡越來越密切。

路透與法新社也透過直播線上提問。路透想了解台灣今年是否可能參加WHA，對此薛瑞元表示，開議在即，今年尚未收到邀請，但台灣不會放棄努力。

法新社則詢問，把台灣排除在公衛體系之外是否使疫情狀況更糟，且若後疫情台灣繼續被排除，帶來的最大威脅為何？

薛瑞元回覆，假設性議題較難回答，但世界從中國得到的資料很少，而台灣很關注中國的潛在訊息，如疫情初期台灣就是吹哨者。中國因條件易有新興傳染病，台灣則是第一線，若台灣無法加入，對全球都將帶來風險。

瑞士聯邦國會友台小組共同主席瓦德（Nicolas Walder）發言表示，很多瑞士國會議員都認為不讓擁有2300萬人與優秀醫療專業的台灣參與WHO是「完全不公平」、「令人無法接受」的。

他表示，台灣是瑞士在亞洲的重要夥伴且共享價值，5月初國會更通過加強與台灣立法院關係的決議案，「台灣未來該由台灣決定」。

此外，北美醫師協會代表林榮松、台灣佇遮計畫代表楊欣慈、醫界聯盟代表林世嘉、歐洲台灣醫事聯盟代表王振烽也都向外媒分享台灣醫療現況，與爭取入世衛的努力與困境。

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