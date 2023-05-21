5億高中生被餵毒低樓層丟下？檢方：化驗報告尚未出爐

台中賴姓高中生墜樓案引發社會關注，法醫高大成(白衣者)墜樓現場了解狀況。記者黃寅／攝影

台中市賴姓高中生4日墜樓身亡，因賴生前2小時才與夏姓男子登記結婚，加上賴男名下有為數可觀不動產，市值5億元，賴母在19日開記者會控訴，夏涉謀財害命，家屬今找法醫高大成回案發現場，高判斷，賴可能遭下藥後，在低樓層丟下，台中地檢署表示，此案送驗檢體報告尚未出爐。

台中地檢署襄閱主任檢察官 詹常輝表示，台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝表示，此案經夏姓被告經檢察官詢問後，初步認涉有殺人罪嫌，命以30萬元交保，也在日前完成解剖、採集相關檢體，送法醫研究所調查，死者體內有無酒精、藥物反應，都會逐一釐清，不過截至今日為止，該報告尚未出爐，預期近日會出爐，由檢察官查明案發經過。

詹常輝說，此案因死者與關係人的背景特殊，引發外界諸多看法、揣測與建議，但檢警都會秉持以「讓證據說話」為原則，毋枉毋縱，也希望外界給檢警辦案的空間，任何細節與蛛絲馬跡，負責此案的檢警都不會放過，讓真相水落石出。

曾任法醫的高大成，目前是中山醫學 大學醫學系的兼任教授，時常對國內外的重大刑案發表看法，因高中生墜樓案引發社會關注，高也在協助家屬立場，今天前往發生墜樓意外的北屯區旱溪東路大樓了解經過。

高大成認為，死者僅右手骨折，不像高樓層墜落，他判斷死者可能遭下藥後，被帶到低樓層丟下，建議檢警需對大樓的每個樓層逐一採證。