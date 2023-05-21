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拿性器官、歧視當政見 台大經濟系學生會候選人道歉

拿性器官、歧視當政見 台大經濟系學生會候選人道歉

中央社台北21日電
台大經濟系學生會公布正副會長選舉公報，其中一組候選人的政見涉及歧視。（圖取自facebook.com/NTUECONSA）
台大經濟系學生會公布正副會長選舉公報，其中一組候選人的政見涉及歧視。（圖取自facebook.com/NTUECONSA）

台大經濟系學生會公布112學年正副會長選舉公報，其中一組候選人的政見涉及歧視，選舉委員會將歧視政見放在附錄並提醒預做心理準備。這組候選人今天對各族群和社會大眾表達歉意。

台灣大學經濟系學生會將於5月29日至31日選出新任學生會正副會長，台大經濟系學生會官方臉書近日張貼選舉公報，其中有候選人繳交的政見內容涉及歧視特定性取向、種族等，引發議論。

根據台大經濟系學生會選舉公報，有候選人提交的政見包括LGBTQ（同志、雙性戀、跨性別、酷兒）與狗不得在會中辦打傳說對決，原住民、僑生、體育生入學名額減少，A罩杯以下女生國防必修2學分，雞雞10公分以下要上家政課，欠錢不還超過1個月剁手指等。

台大經濟系學生會選舉委員會表示，此組候選人繳交的政見內容歧視特定性取向、種族語身分、身材與性徵、戀愛與性行為經驗、服裝，且涉及暴力與強制行為，有違憲法與刑法等法律。

台大經濟系學生會選舉委員會提到，不願助長此類言論的擴散，此組候選人的政見欄位暫不刊登政見，改放選舉委員會的聲明；但為確保選民知的權利與證明選舉委員決定的適切性，折衷之下將此組候選人的政見放在最末頁的附錄，並提醒讀者在閱讀前預做心理準備。

台大經濟系學生會選舉委員會也說，希望此舉能在平衡各方權益下，最大程度降低因這組候選人政見而受到傷害的人數與程度；此組候選人雖有繳交更改的政見，但已超過登記時限且部分內容仍帶有歧視，因此不予接受更正。

這組候選人在台大學生交流版發文指出，對於選舉公報中出現許多具爭議的言論，他們對各族群和社會大眾表達最深歉意，由於不成熟的行為以及玩笑話尺寸拿捏不恰當，讓這些偏激言論出現在選舉公報，造成許多不該有的傷害。

他們也提到，由於選舉規範，無法直接退出選舉，但會停止選舉相關一切活動，並對自己的言行負責，也會謹記教訓，在發表言論前先考慮後果，避免對他人造成負面影響。

台大經濟系學生會正副會長選舉一組候選人的政見惹議。(取自PTT)
台大經濟系學生會正副會長選舉一組候選人的政見惹議。(取自PTT)

歧視 原住民 同志

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