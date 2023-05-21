我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

跟太空人一起無重力飛行 太空產業擬與旅遊業合作

中央社／台北21日電
台灣太空產業服務業者廣碩系統取得經營美國無重力飛機Zero G的授權，可在東亞攬客，以包機方式搭乘，並有機會與太空人一起無重力飛行，廣碩擬與旅遊業合推行程。(取材自Gran Systems臉書)
台灣太空產業服務業者廣碩系統取得經營美國無重力飛機Zero G的授權，可在東亞攬客，以包機方式搭乘，並有機會與太空人一起無重力飛行，廣碩擬與旅遊業合推行程。(取材自Gran Systems臉書)

台灣太空產業服務業者廣碩系統取得經營美國無重力飛機Zero G的授權，可在東亞攬客，以包機方式搭乘，並有機會與太空人一起無重力飛行，廣碩擬與旅遊業合推行程。

廣碩系統董事長葛廣漢日前接受中央社專訪，除談到推動太空實驗及台灣立方衛星發展外，意外提到廣碩剛取得美國民間經營Zero G公司的東亞授權，可攬客到美國，以包機方式搭Zero G，也有機會與太空人一起體驗在空中的無重力飛行。

葛廣漢說，Zero G是美國國家航空暨太空總署（NASA）專門訓練太空人的飛機，由波音727型飛機改裝，經過特殊設計，已移交民間公司經營，平時除了仍提供太空人無重力訓練外，也接受各種太空飛行實驗，並利用空檔讓一般民眾也可上機，以實際飛行方式，在特別安排的線上，飛到一般民營客機的高度，體驗太空人會經歷的無重力情境。

葛廣漢說，Zero G的網站公開讓民眾接受訂位，但時段不多，不一定訂得到，他因從事太空產業，與Zero G業者熟識，對方主動邀他參與休閒相關的太空業務，授權他在東亞攬客，可採包機方式搭乘。

葛廣漢說，他的主要業務是太空實驗及衛星製造發射服務，並參與Zero G太空實驗，也準備找旅行社合作，因他在美國休士頓的太空中心旁有實驗室，可以包裝成太空產業之旅，加上他與NASA人員常接觸，還可安排一般自訂行程無法體驗到的與太空人一起無重力飛行。

葛廣漢介紹，Zero G的無重力飛行也有登機證，並會起飛降落15次，行前有專人訓練說明，很安全也很刺激，目前體驗一次2到3小時的收費約9000多美元，不便宜，但相信不少人願意試一試。

太空人 NASA 休士頓

上一則

蔡：和平是兩岸唯一選項 侯：別操弄愛台灣製造對立

延伸閱讀

「阿提米絲」第3架載人登月艇 藍源得標 獲太空總署34億元合約

「阿提米絲」第3架載人登月艇 藍源得標 獲太空總署34億元合約
拜登取消訪澳 記者每人損失2.5萬 未來恐不再包機隨行

拜登取消訪澳 記者每人損失2.5萬 未來恐不再包機隨行
詹森太空中心火星模擬基地完工 4太空人下月入住

詹森太空中心火星模擬基地完工 4太空人下月入住
香港首個太空實驗 大豆根瘤菌隨天舟6號升空

香港首個太空實驗 大豆根瘤菌隨天舟6號升空

熱門新聞

賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

2023-05-18 19:43
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05
盛傳新北市長侯友宜（右二）已幾乎確定是國民黨徵召人選，郭台銘（左二）臉書發文，支持侯友宜下架無能政府。（本報系資料照片）

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

2023-05-17 01:23

超人氣

更多 >
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係
5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌

5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌
神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外
紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾