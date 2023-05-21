跟太空人一起無重力飛行 太空產業擬與旅遊業合作

台灣太空產業服務業者廣碩系統取得經營美國無重力飛機Zero G的授權，可在東亞攬客，以包機方式搭乘，並有機會與太空人一起無重力飛行，廣碩擬與旅遊業合推行程。(取材自Gran Systems臉書)

台灣太空產業服務業者廣碩系統取得經營美國無重力飛機Zero G的授權，可在東亞攬客，以包機方式搭乘，並有機會與太空人 一起無重力飛行，廣碩擬與旅遊業合推行程。

廣碩系統董事長葛廣漢日前接受中央社專訪，除談到推動太空實驗及台灣立方衛星發展外，意外提到廣碩剛取得美國民間經營Zero G公司的東亞授權，可攬客到美國，以包機方式搭Zero G，也有機會與太空人一起體驗在空中的無重力飛行。

葛廣漢說，Zero G是美國國家航空暨太空總署（NASA ）專門訓練太空人的飛機，由波音727型飛機改裝，經過特殊設計，已移交民間公司經營，平時除了仍提供太空人無重力訓練外，也接受各種太空飛行實驗，並利用空檔讓一般民眾也可上機，以實際飛行方式，在特別安排的線上，飛到一般民營客機的高度，體驗太空人會經歷的無重力情境。

葛廣漢說，Zero G的網站公開讓民眾接受訂位，但時段不多，不一定訂得到，他因從事太空產業，與Zero G業者熟識，對方主動邀他參與休閒相關的太空業務，授權他在東亞攬客，可採包機方式搭乘。

葛廣漢說，他的主要業務是太空實驗及衛星製造發射服務，並參與Zero G太空實驗，也準備找旅行社合作，因他在美國休士頓 的太空中心旁有實驗室，可以包裝成太空產業之旅，加上他與NASA人員常接觸，還可安排一般自訂行程無法體驗到的與太空人一起無重力飛行。

葛廣漢介紹，Zero G的無重力飛行也有登機證，並會起飛降落15次，行前有專人訓練說明，很安全也很刺激，目前體驗一次2到3小時的收費約9000多美元，不便宜，但相信不少人願意試一試。