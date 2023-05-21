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「處女強制參加舞會、平胸必修國防課」 台大學生選舉政見引譁然

記者許維寧／台北21日電
台大再傳出學生歧視爭議，引起網友砲轟。示意圖。（本報資料照片）
台大再傳出學生歧視爭議，引起網友砲轟。示意圖。（本報資料照片）

台灣大學經濟學系學生會官方臉書粉專昨深夜公布「112學年度正副會長選舉公報」，其中一組候選人的政見出現大量歧視字眼，引起網友砲轟。選舉委員會發出聲明，提醒閱覽者「預做心理準備」，盼能降低造成的傷害。

台灣大學經濟學系學生會112學年度正副會長選舉公報，其中一組候選人的政見出現大量...
台灣大學經濟學系學生會112學年度正副會長選舉公報，其中一組候選人的政見出現大量歧視字眼，引起網友砲轟。選舉委員會對此發出聲明，提醒閱覽者「預做心理準備」，盼能降低造成的傷害。（取材自國立臺灣大學經濟學系學生會」臉書粉專）

台大經濟學系學生會昨深夜公布的選舉公報，其中一組陳姓和謝姓搭檔的候選人，提出的政見包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「原住民、僑生、體育生入學名額減少」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「加設刷卡權限，BMI 20以上禁止搭乘電梯」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」、「禁止系上同學與職業軍人交往」等16項。

台灣大學經濟學系學生會112學年度正副會長選舉公報，其中一組候選人的政見出現大量...
台灣大學經濟學系學生會112學年度正副會長選舉公報，其中一組候選人的政見出現大量歧視字眼，引起網友砲轟。選舉委員會對此發出聲明，提醒閱覽者「預做心理準備」，盼能降低造成的傷害。（取材自國立臺灣大學經濟學系學生會」臉書粉專）

選舉公報上載明，認定這組候選人提交的政見內容「極其不當」，絕不代表國立台灣大學經濟學系學生會與國立台灣大學經濟學系學生。

選舉委員會聲明表示，政見內容歧視特定性取向 、種族與身分、身材與性徵、戀愛與性行為經驗、服裝，且涉及暴力與強制行為。並已經刪除違反憲法與刑法等法律的內容。

網友表示，「格調拉這麼低，結果還很難笑，慘」、「什麼素質啊，真的有夠丟臉」、「我們系學會的選舉什麼時候變成這副德行了」、「基本上有人舉報的話，學校那邊會嚴肅面對」、「自毀前程也是第一次看到」、「懇請呼籲貴校性別平等教育委員會主動積極了解」、「這是認真的嗎？如果是，這是很拉低校譽以及個人品牌的行為」、「這麼想紅當然要讓他如願」。

選舉委員會聲明全文：

此組候選人所繳交政見內容歧視特定性取向 、種族與身分、身材與性徵、戀愛與性行為經驗、服裝，且涉及暴力與強制行為，有違憲法與刑法等法律，故在此暫不刊登。此組候選人之政見將於最末頁之附錄載明，目的在於證明選舉委員會所言屬實且此措施有其必要性。選舉委員會與系學生會不願助長此類言論之散播，然而為確保選民知的權利與證明選舉委員決定之適切性，折衷之下僅能以此方式仍將此組候選人政見公開，請讀者在閱讀前預做心理準備。選舉委員會希望此舉能在平衡各方權益之下最大程度降低因為此組候選人政見而受到傷害的人數與程度。另外補充，此組候選人雖有繳交更改之政見，但已超過登記時限且部分內容仍帶有歧視，故選舉委員會不予接受更正。

歧視 原住民 教育

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