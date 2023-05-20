「台版浩克」大鬧便利商店 傘兵退伍身分背景公開

台版浩克曾在網路影片平台上分享健身經驗，並透漏自己為傘兵退伍，感謝軍警消對社會的貢獻。（記者翁唯真／翻攝）

昨日（20日）桃園中壢發生壯男大鬧超商 事件，一名身材壯碩猶如「浩克」的朱姓健身 教練，在便利商店情緒失控，亂砸店內物品，與員警爆發衝突，最後被移送法辦，據了解，朱男曾為YouTuber「營養健身葛格Peeta」分享健身經驗，並透漏自己為傘兵退伍，勉勵服役中弟兄，感謝軍警消對社會的貢獻。

朱姓男教練在影片中分享自己高中曾被霸凌的經驗，並特別選擇最「硬」的單位服役，並服役了四年後退役，當兵時參與健美比賽，還在影片中勉勵服役中的弟兄，並感謝軍警消對社會的貢獻。

也有許多網友前往朝聖，並在下方留言，「腦子練壞了」、「情傷真的很難走出來」、「傘兵被抓了、買不到義式口味的雞胸肉」、「感謝歸感謝、雞胸肉沒通過老子照扁」、「警察 真辛苦」、「超商浩克我挺你」、「朝聖朱教練、幹翻兩個警察」。

也有網友留言指出，是因為與女朋友的情感糾紛，疑似導致情緒不穩。其實從朱男的Instagram可以看到，女友同為健身圈的顧問，兩人經常在Instagram上面曬恩愛，並分享健身的照片，網友透漏，可能是因為情感糾紛，導致受到刺激，而在超商出現失控的行為。

至於警方在逮捕過程中，引發社會質疑過度執法，中壢分局已表示，警方到場勸離時遭朱男攻擊，致使到場員警有輕微腦震盪，朱男經制服後仍持續咆哮出言挑釁員警，現場員警情緒失控致過度使用強制力，相關人員也已懲處。