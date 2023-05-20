台5億高中生墜樓死亡案 死者家屬找法醫高大成出馬驗屍

台中市賴姓高三生繼承5億不動產，日前和夏男登記結婚，2小時後墜樓亡，全案疑點重重，家屬今請法醫高大成協助調查死因。(記者黃寅／攝影)

台中市賴姓高三生繼承5億（台幣，下同，約1616萬美元）不動產，日前和夏男登記結婚，兩小時後墜樓亡，全案疑點重重，家屬請法醫高大成今（21日）協助調查死因。高大成上午說，中午將先前往賴姓高中生墜樓地點勘驗、隨即到台中殯儀館驗屍。

賴男母親19日在國民黨 籍市議員賴順仁、黃健豪以及委任律師陪同下召開記者會，她哭訴，兒子剛滿18歲，日前繼承父親贈與的30筆不動產，市值新台幣5億元，4日卻被夏男帶出門，2人登記結婚，2小時後竟從夏男住處墜樓，她無法接受這件事。

家屬透過委任律師表示，將請高大成前往案發現場勘查，接著到殯儀館驗屍，希望藉由高大成專業，釐清死者的死因，讓真相大白。

高大成證實此事，他將就日前提出的諸多疑點，包含高樓墜落的傷勢，被發現時一度被誤認是路倒，釐清是生前或死後墜樓，還是死後被棄屍路邊，解剖體內是否有藥物。

高大成受訪時曾說，依據多年經驗，還沒看過從10樓墜樓，頭顱沒有破。他也分析了多處疑點，5樓墜落會頭骨裂、8樓則頭部破裂、12樓墜下會頭破腦漿迸。他將檢視遺體是否有骨折、顱內出血、內臟破裂等跡象，以及現場是否有高中生指紋、腳印或鞋印及打鬥痕跡再做研判。