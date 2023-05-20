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台灣國小生裝黃金葛汁下毒報復同學 「不會放過班導」

記者余采瀅／台中即時報導
黃金葛示意圖。(Photo by Sandra Martins on Unsplash)
黃金葛示意圖。(Photo by Sandra Martins on Unsplash)

中部某國小高年級學生與同學發生摩擦，竟心生怨恨夥同3名同學下毒報復，他們將黃金葛汁液裝進水壺裡，受害者飲用後出現身體不適，家長也報警處理。台中市教育局表示，學校已針對當事人、關係人分別進行輔導措施，行為人、被行為人家長陸續提出疑似校園霸凌事件及疑似性別事件申請，依程序進調查中。

一名網友在「Dcard」以「國小生下毒殺人」為題發文，指中部某小學高年級A生和R生間曾有摩擦，A生雖在導師的調解下，和R生和解，但A生仍心懷怨恨，在網路上搜尋毒物相關資料，還與其他3人商議下毒方式。

4名學生在姑婆芋、黃金葛、夾竹桃中，抽籤決定使用黃金葛，並趁R生不在時，在其水壺中添加含糖的黃金葛汁液，發現R生無立即異樣還想再試，卻被同學發現而作罷。其實R生曾出現頭暈噁心肚痛，當時以為是吃壞東西。

班導發現後，立即通知受害者家長，並建議他們密切觀察R生身體狀況，也通報給學校。校方也開個案會議和家長會議，不料隔天A生的座位下竟又發現裝有含糖黃金葛汁液的瓶子。A生甚至告訴同學「不會放過班導和R生，還時不時地提醒同學們不要和R生說話」。

網友更指出，學校對此事態度消極，拒絕提供會議的影音紀錄，無後台的媽媽害怕孩子被針對而感到無助，想向大家求助。

台中市教育局表示，經查此案為某國小一名高年級學生，與同班同學出現摩擦紛爭，學校已針對當事人、關係人等分別進行輔導處遇措施，行為人、被行為人家長陸續提出疑似校園霸凌事件及疑似性別事件申請。

教育局已請學校除加強該班學生人際關係及個別、團體心理輔導，並依照性別平等教育法與校園霸凌防制準則及其程序調查處理。

教育局 霸凌

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