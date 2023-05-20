我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林雪詩分享MIT錄取經驗 南加學霸3姐妹同校傳佳話

亞利桑納州「台積村」遭不明人士闖入 工程師自危

台肌肉男大鬧便利商店 警情緒失控暴打 被法辦記過

記者翁唯真、陳俊智／桃園即時報導
朱男在桃園中壢大鬧，跑出超商後蹲坐在地，卻被警察以警棍爆打背部。圖／翻攝自記者爆料網
朱男在桃園中壢大鬧，跑出超商後蹲坐在地，卻被警察以警棍爆打背部。圖／翻攝自記者爆料網

在網路上小有名氣、擁有國際私人教練專業學院金牌教練執照的台灣28歲朱姓健美教練，今日情緒失控大鬧超商，不過還原事發經過，員警制伏朱男後對其噴辣椒水，才引發朱男暴怒，對員警動手並揚言「要殺了你們」，才讓王姓員警持警棍爆打朱男背部。

中壢警分局表示，經決議王員究責部份除依法送辦外，王員執行職務過當行為核予記過二次，中壢派出所長蘇宸鋒記過一次，中壢警分局長唐嘉仁申誡二次。

桃園市警察局長吳坤旭指出，基層員警很辛苦，但對就是對、不對就是不對，做得好的地方要給予鼓勵，做錯了就要檢討。此次事件由中壢警分局主導調查，相關懲處會再報警察局督察室審核。

朱男今情緒失控大鬧超商翻箱倒櫃，不過中壢警分局中壢派出所員警到場後，將其制伏，並對其噴灑辣椒水，引發情緒不穩的朱男失控暴怒，爆打兩名員警，造成輕微腦震盪及面部挫傷。

朱男被員警噴辣椒水後情緒失控，大打出手。記者翁唯真／翻攝
朱男被員警噴辣椒水後情緒失控，大打出手。記者翁唯真／翻攝

隨後朱男衝出超商外蹲坐在地，未出現攻擊傾向，不過王員卻也情緒失控過度使用強制力，運用警棍爆打朱男背部，引發熱議。

員警遭朱男打後情緒失控爆打朱男背部，執法過當遭懲處。圖／翻攝自記者爆料網
員警遭朱男打後情緒失控爆打朱男背部，執法過當遭懲處。圖／翻攝自記者爆料網

中壢警分局表示，警方到場勸離時遭朱男攻擊，致使到場員警受傷，朱男經制伏後仍持續咆哮出言挑釁，揚言「我要殺了你們」，王員才情緒失控過度使用強制力。

中壢警說，經召集重要幹部決議，有關王員究責部份除依法送辦外，另追究相關行政責任，王員執行職務過當行為核予記過二次，蘇宸鋒記過一次，唐嘉仁申誡二次處分並同時追究相關考核監督不周人員責任。

朱男情緒失控大鬧超商，王姓員警制伏過程中遭打面部挫傷。記者翁唯真／翻攝
朱男情緒失控大鬧超商，王姓員警制伏過程中遭打面部挫傷。記者翁唯真／翻攝
朱男情緒失控大鬧超商，余姓員警制伏過程中遭打，輕微腦震盪。記者翁唯真／翻攝
朱男情緒失控大鬧超商，余姓員警制伏過程中遭打，輕微腦震盪。記者翁唯真／翻攝

超商 警察

上一則

眾院中國委員會主席：美國對外軍售應以台灣優先

延伸閱讀

洛市服裝店被搶 老闆遭歹徒暴打

洛市服裝店被搶 老闆遭歹徒暴打
兩匪搶劫洛市服裝店 業主抵抗遭毒打重傷

兩匪搶劫洛市服裝店 業主抵抗遭毒打重傷
十多年懸案 拉美裔、非裔2青年坐同一佛州警員車後失蹤

十多年懸案 拉美裔、非裔2青年坐同一佛州警員車後失蹤
拉美裔、非裔2青年先後失蹤 消失前都坐上同一輛警車

拉美裔、非裔2青年先後失蹤 消失前都坐上同一輛警車

熱門新聞

日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

2023-05-18 19:43
賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
盛傳新北市長侯友宜（右二）已幾乎確定是國民黨徵召人選，郭台銘（左二）臉書發文，支持侯友宜下架無能政府。（本報系資料照片）

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

2023-05-17 01:23
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。示意圖。(圖:誠品提供)

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

2023-05-14 02:40

超人氣

更多 >
什麼難聽講什麼…3星座最管不住嘴 第1名自以為很會聊

什麼難聽講什麼…3星座最管不住嘴 第1名自以為很會聊
峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓
紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感
台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝