台肌肉男大鬧便利商店 警情緒失控暴打 被法辦記過

朱男在桃園中壢大鬧，跑出超商後蹲坐在地，卻被警察以警棍爆打背部。圖／翻攝自記者爆料網

在網路上小有名氣、擁有國際私人教練專業學院金牌教練執照的台灣28歲朱姓健美教練，今日情緒失控大鬧超商 ，不過還原事發經過，員警制伏朱男後對其噴辣椒水，才引發朱男暴怒，對員警動手並揚言「要殺了你們」，才讓王姓員警持警棍爆打朱男背部。

中壢警分局表示，經決議王員究責部份除依法送辦外，王員執行職務過當行為核予記過二次，中壢派出所長蘇宸鋒記過一次，中壢警分局長唐嘉仁申誡二次。

桃園市警察 局長吳坤旭指出，基層員警很辛苦，但對就是對、不對就是不對，做得好的地方要給予鼓勵，做錯了就要檢討。此次事件由中壢警分局主導調查，相關懲處會再報警察局督察室審核。

朱男今情緒失控大鬧超商翻箱倒櫃，不過中壢警分局中壢派出所員警到場後，將其制伏，並對其噴灑辣椒水，引發情緒不穩的朱男失控暴怒，爆打兩名員警，造成輕微腦震盪及面部挫傷。

朱男被員警噴辣椒水後情緒失控，大打出手。記者翁唯真／翻攝

隨後朱男衝出超商外蹲坐在地，未出現攻擊傾向，不過王員卻也情緒失控過度使用強制力，運用警棍爆打朱男背部，引發熱議。

員警遭朱男打後情緒失控爆打朱男背部，執法過當遭懲處。圖／翻攝自記者爆料網

中壢警分局表示，警方到場勸離時遭朱男攻擊，致使到場員警受傷，朱男經制伏後仍持續咆哮出言挑釁，揚言「我要殺了你們」，王員才情緒失控過度使用強制力。