5億高中生墜樓亡 原中配母身分已遭註銷 繼承恐再波折

賴母（中）控訴夏姓地政助理對兒子謀財害命，因賴母在台身分遭註銷後續繼承恐有波折。圖／本報系資料照

台中18歲賴姓男高中生剛繼承5億元(新台幣，近1615萬美元)遺產就墜樓身亡，賴的母親懷疑夏姓地政士助理帶他去登記結婚是謀財害命，而賴男身分隨之曝光，是其母從中國嫁來台後和公公亂倫所生，後賴母因兩岸關係條例其中華民國 身分、護照均遭註銷，現如同無國籍人士，將來繼承兒子遺產恐再有波折。

賴母刑事委任律師許哲維說，賴母已非中國人民，也無台灣身分，在兒子死亡前應算是依親 在台的無國籍人士，其是否能繼承中華民國親屬的遺產，團隊將進一步商擬。

賴男母親陳姓女子原是中國大陸地區人民，和賴家次子婚後經內政部 許可依親在台居留，2004年9月發給依親居留證，但賴家次子2008年2月死亡，陳女同年7月申請改依兒子在台定居，再經內政部許可8月發給定居證，陳女9月辦理中國大陸戶口註銷。

後因陳女和公公賴翁亂倫生子事件曝光，內政部以陳女的兒子和父親的親子關係不存在，陳不符定居要件，註銷其定居證、依親居留證，外交部也以陳女未具台灣地區人民身分，註銷其護照。

對此，陳女分別對內政部、外交部各自提行政訴訟，主張自己和台灣人結婚定居多年，取得中華民國身分證，應屬台灣地區人民，要求撤銷原處分。

台行政法院審酌，台灣地區與中國大陸地區人民關係條例規定是在保護合法婚姻下，出生未成年親生子女，否則恐造成中國大陸人士赴台，憑藉在婚姻關係外所生子女而在台定居現象，因而大開中國大陸地區人民赴台定居方便之門。

台行政法院認為，陳女明知兒子並非他和元配先生賴家次子所生，而是和公公發生關係受胎，但陳女卻隱瞞，導致內政部誤認許可其在台定居，外交部再核發護照，起因是陳女就重要事項提供不完全資訊造成，判陳敗訴。