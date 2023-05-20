我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機

5億高中生墜樓亡 原中配母身分已遭註銷 繼承恐再波折

記者曾健祐／台中即時報導
賴母（中）控訴夏姓地政助理對兒子謀財害命，因賴母在台身分遭註銷後續繼承恐有波折。圖／本報系資料照
賴母（中）控訴夏姓地政助理對兒子謀財害命，因賴母在台身分遭註銷後續繼承恐有波折。圖／本報系資料照

台中18歲賴姓男高中生剛繼承5億元(新台幣，近1615萬美元)遺產就墜樓身亡，賴的母親懷疑夏姓地政士助理帶他去登記結婚是謀財害命，而賴男身分隨之曝光，是其母從中國嫁來台後和公公亂倫所生，後賴母因兩岸關係條例其中華民國身分、護照均遭註銷，現如同無國籍人士，將來繼承兒子遺產恐再有波折。

賴母刑事委任律師許哲維說，賴母已非中國人民，也無台灣身分，在兒子死亡前應算是依親在台的無國籍人士，其是否能繼承中華民國親屬的遺產，團隊將進一步商擬。

賴男母親陳姓女子原是中國大陸地區人民，和賴家次子婚後經內政部許可依親在台居留，2004年9月發給依親居留證，但賴家次子2008年2月死亡，陳女同年7月申請改依兒子在台定居，再經內政部許可8月發給定居證，陳女9月辦理中國大陸戶口註銷。

後因陳女和公公賴翁亂倫生子事件曝光，內政部以陳女的兒子和父親的親子關係不存在，陳不符定居要件，註銷其定居證、依親居留證，外交部也以陳女未具台灣地區人民身分，註銷其護照。

對此，陳女分別對內政部、外交部各自提行政訴訟，主張自己和台灣人結婚定居多年，取得中華民國身分證，應屬台灣地區人民，要求撤銷原處分。

台行政法院審酌，台灣地區與中國大陸地區人民關係條例規定是在保護合法婚姻下，出生未成年親生子女，否則恐造成中國大陸人士赴台，憑藉在婚姻關係外所生子女而在台定居現象，因而大開中國大陸地區人民赴台定居方便之門。

台行政法院認為，陳女明知兒子並非他和元配先生賴家次子所生，而是和公公發生關係受胎，但陳女卻隱瞞，導致內政部誤認許可其在台定居，外交部再核發護照，起因是陳女就重要事項提供不完全資訊造成，判陳敗訴。

內政部 依親 中華民國

上一則

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

下一則

「五億高中生」案情曲折 一張圖看懂人物關係

延伸閱讀

高中生身家5億 同婚2小時墜樓亡

高中生身家5億 同婚2小時墜樓亡
爭取總統參選人提名失利 郭台銘：努力不夠 對不起人民

爭取總統參選人提名失利 郭台銘：努力不夠 對不起人民
5億身家高中生墜樓 陸籍母親無台身分 恐只能繼承200萬

5億身家高中生墜樓 陸籍母親無台身分 恐只能繼承200萬
侯友宜誓師 藍縣市長全到 朱立倫：民進黨好日子快結束

侯友宜誓師 藍縣市長全到 朱立倫：民進黨好日子快結束

熱門新聞

日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

2023-05-18 19:43
賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
盛傳新北市長侯友宜（右二）已幾乎確定是國民黨徵召人選，郭台銘（左二）臉書發文，支持侯友宜下架無能政府。（本報系資料照片）

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

2023-05-17 01:23
誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。示意圖。(圖:誠品提供)

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

2023-05-14 02:40
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05
(噓！新聞)

台灣直播天后東山再起 慘遭房東放鴿子

2023-05-15 14:16

超人氣

更多 >
光顧一元店 美國人最愛買四種用品

光顧一元店 美國人最愛買四種用品
剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸
峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓
紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感
什麼難聽講什麼…3星座最管不住嘴 第1名自以為很會聊

什麼難聽講什麼…3星座最管不住嘴 第1名自以為很會聊