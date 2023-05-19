藍委陳玉珍：郭台銘非常委屈、直至16日下午還以為會被徵召
鴻海創辦人郭台銘在爭取國民黨總統參選人提名時落敗，傳出郭台銘在過程中對國民黨中央有不滿。國民黨立委陳玉珍今受訪表示，他認為郭台銘在徵召過程非常委屈，且一直到16日下午，郭台銘都還認為自己會被徵召，甚至著手準備被徵召後的談話稿。
陳玉珍也表示，媒體人黃光芹近日談論的徵召狀況，就他所知大部分是事實，他也認為國民黨中央徵召規則不清楚。被問到明天是否會出席新北市長侯友宜在國民黨中央黨部的誓師大會，陳玉珍僅回應，這幾天他都會為人民好好做事，歲月靜好、「好好做代誌（台語）」
陳玉珍今在立法院受訪表示，近日看到徵召相關報導，認為有必要說清楚就他所知的狀況。
陳玉珍指出，上周末起雖就一直有聽說黨中央有內定，但他們都相信朱立倫，因此還邀請縣市議長16日到台北舉行挺郭台銘被徵召記者會，但郭台銘16日早上九點多打給自己，說「不要贏筊又要贏話（台語）」，意思就是說不用靠這個也會贏，姿態要低一點、不用刺激對方。
陳玉珍指出，意思就是覺得我方獲勝，所以不要刺激對方，連當天晚上的活動也取消，16日早上取消後他和議長們到郭台銘家用餐，郭台銘當時也說，有八成信心會被徵召，且下午要著手準備寫被徵召後的談話，晚上會跟朱立倫見面談談，確定要說什麼。
陳玉珍表示，後來的事大家也知道，就是郭台銘沒被徵召，但郭台銘最後還是強調，中華民國和兩岸和平最重要。陳玉珍並指出，郭台銘談話時，也說過駐美代表蕭美琴曾經想見美國政府貿易官員，是郭台銘協助才聯絡見面，郭台銘就是覺得做事為國家好，不分政黨，兩岸和平最重要。
陳玉珍也說，他認為到現在都不是很清楚黨中央的徵召規則，據他所知郭陣營內部民調郭台銘領先，黨中央的方式，他感覺有點像賽跑，本來說跑八圈，跑到第五圈剛超過，「就說對方獲勝、還把啦啦隊家有也算數」。
被問到郭台銘是否會好召郭粉團結，陳玉珍則說，他覺得郭台銘過程中受盡委屈，沉澱幾天後，應會做出最好的判斷和決定。
媒體也追問陳玉珍，是否回歸支持侯友宜，陳玉珍表示，「我會努力的好好做事情，好好做代誌（台語）」。
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