藍委陳玉珍：郭台銘非常委屈、直至16日下午還以為會被徵召

國民黨立委陳玉珍（圖）今在立法院表示，鴻海創辦人郭台銘在徵召前一晚仍說，有8成信心會被徵召，且已經在寫勝選聲明。記者余承翰／攝影

鴻海創辦人郭台銘 在爭取國民黨 總統參選人提名時落敗，傳出郭台銘在過程中對國民黨中央有不滿。國民黨立委陳玉珍今受訪表示，他認為郭台銘在徵召過程非常委屈，且一直到16日下午，郭台銘都還認為自己會被徵召，甚至著手準備被徵召後的談話稿。

陳玉珍也表示，媒體人黃光芹近日談論的徵召狀況，就他所知大部分是事實，他也認為國民黨中央徵召規則不清楚。被問到明天是否會出席新北市長侯友宜 在國民黨中央黨部的誓師大會，陳玉珍僅回應，這幾天他都會為人民好好做事，歲月靜好、「好好做代誌（台語）」

陳玉珍今在立法院受訪表示，近日看到徵召相關報導，認為有必要說清楚就他所知的狀況。

陳玉珍指出，上周末起雖就一直有聽說黨中央有內定，但他們都相信朱立倫，因此還邀請縣市議長16日到台北舉行挺郭台銘被徵召記者會，但郭台銘16日早上九點多打給自己，說「不要贏筊又要贏話（台語）」，意思就是說不用靠這個也會贏，姿態要低一點、不用刺激對方。

陳玉珍指出，意思就是覺得我方獲勝，所以不要刺激對方，連當天晚上的活動也取消，16日早上取消後他和議長們到郭台銘家用餐，郭台銘當時也說，有八成信心會被徵召，且下午要著手準備寫被徵召後的談話，晚上會跟朱立倫見面談談，確定要說什麼。

陳玉珍表示，後來的事大家也知道，就是郭台銘沒被徵召，但郭台銘最後還是強調，中華民國和兩岸和平最重要。陳玉珍並指出，郭台銘談話時，也說過駐美代表蕭美琴曾經想見美國政府貿易官員，是郭台銘協助才聯絡見面，郭台銘就是覺得做事為國家好，不分政黨，兩岸和平最重要。

陳玉珍也說，他認為到現在都不是很清楚黨中央的徵召規則，據他所知郭陣營內部民調郭台銘領先，黨中央的方式，他感覺有點像賽跑，本來說跑八圈，跑到第五圈剛超過，「就說對方獲勝、還把啦啦隊家有也算數」。

被問到郭台銘是否會好召郭粉團結，陳玉珍則說，他覺得郭台銘過程中受盡委屈，沉澱幾天後，應會做出最好的判斷和決定。

媒體也追問陳玉珍，是否回歸支持侯友宜，陳玉珍表示，「我會努力的好好做事情，好好做代誌（台語）」。