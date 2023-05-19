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高三生擁數千萬房產結婚2小時墜樓 母指疑點諸多

台高三生擁數千萬房產結婚2小時墜樓 母親指疑點諸多

中央社台中19日電
圖為賴母（右2）19日在國民黨台中市議員黃健豪（左）、賴順仁（左2）陪同下舉行記者會。(中央社)
圖為賴母（右2）19日在國民黨台中市議員黃健豪（左）、賴順仁（左2）陪同下舉行記者會。(中央社)

台灣台中賴姓男高三生擁上億不動產，日前和代書助理夏男登記結婚，2小時後卻墜樓亡。賴母控訴謀財害命，兒剛考上大學、日前被女生拒絕失戀、2人僅見過2次、結婚證人是隨機找來。

剛滿18歲的賴姓高中生日前獲得父親生前贈與30多筆不動產，市值約新台幣5億元(約為美元1800萬元)，5月4日他與夏姓地政士助理到戶政事務所登記，2小時後，賴男發生墜樓意外身亡。賴男母親今天在市議員賴順仁、黃健豪陪同下召開記者會。

賴母控訴，26歲的夏男當天早上7時就到家裡找兒子，並以「教導如何處理房地產」為由，帶著兒子出門還要求帶著身分證件，2人同乘一輛機車出門，後來就接到兒子墜樓噩耗，她無法接受此事。

據悉，賴男父親長年從事不動產買賣，夏男父親為地政士，雙方長期配合。委任律師指出，賴家財務都由賴男父親處理，賴男父親生前陸續將土地過戶給兒子，都由夏男父親經手辦理，賴男父親在4月底過世。

律師稱，賴男與夏男僅在4月見過2次面，當天，夏男到賴男家，以「教導如何處理房地產」為由，帶著賴男到戶政事務所辦理結婚登記，2人結婚登記的見證人，都是在路上隨機找來的，且賴男剛考上大學，日前才遭女生拒絕，因失戀之苦求助輔導室，不可能和夏男結婚。

賴母表示，案發前，賴男曾向夏男要回放在代書事務所的房地產權狀，被夏男父親以因文件受委託拒絕歸還，賴男身亡後，夏男父子未曾到靈堂捻香。因2人登記結婚後，賴男回到夏男住處後有飲酒，質疑賴男剛成年，過去不曾飲酒，酒內恐遭下藥，因此對賴男提出殺人告訴。

此案，台中地檢署目前偵辦中，檢察官認為夏男有犯罪嫌疑，惟無羈押必要，諭知具保30萬元。檢察官在12日進行解剖，等待解剖鑑定報告結果以釐清死因。

房地產 檢察官

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