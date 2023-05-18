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情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

聯合新聞網／ 即時報導
日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）
日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

南投日月潭纜車是九族文化村的高人氣景點設施，可鳥瞰著名的日月潭景色和魚池、埔里高山盆地群。不過，日前有民眾搭乘時，意外撞見對面一台水晶纜車裡的情侶在「空中口愛」並拍下清晰畫面。照片曝光後，九族文化村做出回應，呼籲遊客自重，並提醒「水晶纜車是透明的」。

情侶「空中口愛」照片源自網路社群「記者爆料網」，該爆料畫面可見日月潭風景中，有一對年輕情侶一起搭綠色的水晶纜車，但女生跪地於男生雙腿之間，臉部靠近私密處位置，且掀起裙子露出臀部與黑色底褲。

對此，九族文化村官方粉專發文直言，「小編看到這新聞都傻了，請注意水晶纜車是透明的，不只是地板，窗戶也是透明的啊」。

根據日月潭觀光旅遊網顯示，纜車路線由伊達邵旁湖濱至九族文化村觀山樓，全長1877公尺，設有86個車廂，分為紅、黃、藍、綠四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂，適合喜歡刺激的遊客，感受離地142公尺上空腳底微微發麻的搭乘經驗。

網友們紛紛表示，「真的是來找刺激的」、「這是愛情纜車」；消息傳至PTT，鄉民也笑喊「懂玩」、「太刺激了」、「有規定不能飲食嗎」、「最好看風景」。

日月潭纜車與湖景。(本報資料照片)
日月潭纜車與湖景。(本報資料照片)

日月潭 社群 觀光

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