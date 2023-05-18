侯友宜被徵召後 藍委致電郭台強：國民黨需要郭台銘

圖為鴻海創辦人郭台銘為爭取國民黨總統提名，在過去一個月接連舉行多場大型造勢。圖／聯合報系資料照片

國民黨 昨中常會徵召新北市長侯友宜 參選總統。國民黨立委李貴敏今接受媒體人羅友志專訪，坦言她有致電給鴻海創辦人郭台銘 的弟弟郭台強、聯電榮譽副董事長宣明智，關心郭台銘的心情，也讓郭台銘方面了解國民黨需要他，並非郭不及格。

李貴敏說，她在中常會後有給郭台強打電話，關心一下情緒，希望將來是整合的，郭台強說「還好啊，這麼大一個人，很多風雨都見過」；她向郭台強表示，還是要安慰郭台銘，並不是說大家覺得郭台銘不夠好，而是說現在最重要的目標是要能夠達陣（下架民進黨）。

李貴敏表示，她也打電話給宣明智，希望郭台銘有受委屈的地方，在主將出來後，其他方式還是可以彼此互相（合作）；郭台銘風度也不錯，努力大家都看到，成效有目共睹，肯定他是有能量的，也要讓他了解，侯友宜出線不是指「一個人及格，另一個人不及格」。

李貴敏提到，黨內部分一定要先和解，例如馬王政爭傷害很大，國民黨最讓人家批評的地方就在此處，除了當事人外，旁邊的人應以大局為重。

李貴敏談到跟宣明智通電話的部分，她總結內容表示，不管是郭台銘、郭台強或宣明智，大家都在社會上歷練一定程度，過往在商場一定也碰過類似情形，可依舊知道大方向是什麼，這些企業家知道真正目標在哪裡，他們有自我管控情緒的能力，不會讓情緒掌握抉擇，這就是為什麼郭台銘能夠講「台灣需要一個CEO」。