郭朱翻臉？郭台銘民調起不來 朱立倫：見太多牛鬼蛇神

國民黨主席朱立倫(右)15日晚上和16日下午兩度「密會」鴻海創辦人郭台銘。圖為朱郭兩人14日出席2023年佛誕浴佛孝親感恩祈福會。（記者葉信菉／攝影）

鴻海創辦人郭台銘 昨天表態支持新北市長侯友宜 參選總統，據了解，郭台銘5月16日下午與國民黨 主席朱立倫進行郭朱二會，朱告訴郭，「你為何民調起不來，不升反降？因為你到中南部見了很多牛鬼蛇神。」郭台銘回朱，「是你叫我去的啊。」

朱立倫對於郭台銘的回話，沒有任何的回應。郭台銘在中南部曾經在雲林見過張榮味、韓國瑜，在台中見過顏清標，苗栗見過鍾東錦、徐耀昌，這些人是不是朱立倫口中的牛鬼蛇神，郭陣營方面也不清楚。

郭台銘不滿國民黨暗地裡頻頻操弄媒體，釋放錯誤訊息整他冤枉，已向國民黨表明，他不想再與朱立倫有任何直接聯繫。

據了解，16日二度朱郭會前，郭台銘以為自己會被徵召，雖然他與朱立倫、侯友宜在15日晚間有面談，也看了國民黨的調查數據，但當時沒有明確告知不會徵召。

郭台銘一直認為自己會被徵召，16日叫國民黨立委陳玉珍取消記者會，也告知聯電榮譽副董事長宣明智取消餐敘，不要刺激侯營。但媒體報導17日中常會徵召侯，郭台銘卻未收到出席中常會的通知，主動去找朱立倫詢問，才得知不會被徵召。

據了解，17日當天上午，郭台銘看到國民黨邀約他參加中常會的報導，一怒之下，請兒子郭守正致電給國民黨祕書長黃健庭，開口就罵黃明明就沒邀請他，為什麼媒體寫有邀請，黃健庭當場問郭台銘，現在邀他來，讓郭台銘更加生氣，在電話中罵了快半小時。

據了解，郭台銘對於這些事情非常不滿，現在開始不再與朱立倫和黃健庭聯繫，若未來他們要找郭台銘，必須透過屏東縣議長周典論和南投縣議長何勝豐。