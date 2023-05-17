2024副手會找郭台銘？ 侯友宜：三大理念跟我完全一致

新北市長侯友宜將代表國民黨參選2024總統，稍早聯訪時稱讚郭台銘與他理念相同。(記者張曼蘋／攝影)

新北市長侯友宜 將代表國民黨參選2024總統，鴻海創辦人郭台銘 也事先在臉書表態支持，郭也是侯副手人選呼聲高的人選。侯友宜台北時間18日受訪表示，郭台銘提出的三大理念跟他的理念完全一致，雙方都有決心為這塊土地奉獻，郭董不但讓他敬佩，理念價值也跟他相同，未來一定會團結、並肩作戰，守護中華民國 。

對於南投縣議會議長何勝豐退出國民黨，也有郭粉說要轉投給民眾黨主席柯文哲。侯友宜表示，不分你我、不分族群，更不分黨派，隨後用閩南語說，最重要大家都是台灣這塊土地出身的，任何一個人都用良善態度面對，大家一起攜手共進，讓國家社會更夠大進步。

郭台銘在臉書表達支持侯友宜參選，也說侯是國民黨最好的人選。侯友宜稍早也回應此事，他說，非常感謝郭董的肯定，郭在經濟上為台灣做出很大貢獻，尤其這段時間不是以政治人物，而是以企業家鍥而不捨的精神，願意為國家為人民奉獻跟犧牲。

侯友宜指出，郭提出的理念跟他很近，且郭講的三大理念和平、青年、繁榮跟他的理念完全一致，雙方都有決心為這塊土地來奉獻，郭董不但讓他敬佩，理念價值也跟他相同，未來一定會團結、並肩作戰，守護中華民國，顧台灣這塊土地所有的人。

至於副手人選外傳是郭台銘、台大前校長管中閔？侯友宜先是稱讚郭台銘，表示郭是他非常敬佩的人，尤其郭的總部在土城，長期以來對他的經濟貢獻，尤其這段時間願意挺身而出，守護中華民國，郭的決心、犧牲奉獻，他真的很感動，郭董是有共同信念價值的人；至於管中閔，在當台大校長時有所為，且得到很多師生的敬仰，是國家瑰寶，是令人敬佩、可以學習的對象，一起為國家，為社會發展大家一起努力。