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紐時：國民黨徵召侯友宜選總統 兩岸議題欲走中間路線

中央社／紐約17日電
國民黨中常會正式徵召新北市長侯友宜參選2024總統。(記者潘俊宏／攝影)
國民黨中常會正式徵召新北市長侯友宜參選2024總統。(記者潘俊宏／攝影)

紐約時報報導，中國刺激台海緊張之際，國民黨北京往來有時成為包袱，因而徵召欲在兩岸議題走中間路線的新北市長侯友宜參選總統，爭取對北京懷有戒心的選民支持。

報導提到，中國國民黨前兩次總統大選失利，主張兩岸加強交流是關鍵因素。北京對台灣步步進逼以致選民憂心時，國民黨將重返執政的希望寄託在一位出身警界、受選民歡迎、在兩岸議題上有如一張白紙的地方首長。

侯友宜17日接受徵召後以「兵凶戰危」形容台灣面對的國際情勢，呼籲大破大立，再次讓政黨輪替。

報導寫道，明年1月投票的總統大選競爭激烈，可能讓台灣在美中對峙下開闢新走向、重塑台海緊張局面。總統蔡英文執政7年來，台灣以加強台美關係抵抗中國在軍事、外交層面加強施壓。

侯友宜披掛參選，將與副總統、民主進步黨主席賴清德對決。賴清德如勝選，可能延續中國凍結兩岸高層往來、台美關係緊密的局面；侯友宜如勝選，兩岸可能重啟官方溝通管道、降低軍事緊張情勢，繼而減輕台灣加強與華府往來的壓力。

前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲也獲提名參選總統，形成三強鼎立的態勢。但紐時報導通篇未提柯文哲。

報導寫道，台灣民眾近年對北京漸失好感，國民黨因帶有親中色彩而陷入困境。北京壓制香港民主運動、拉高在台灣周邊軍事演習的強度，使國民黨取得平衡更加棘手。執政的民進黨以台灣主權及民主捍衛者自居，並以俄羅斯全面侵略烏克蘭為例，強調威權擴張主義帶來迫切威脅。

侯友宜在如何處理兩岸及台美關係等重要地緣政治議題上著墨甚少，但曾表態反對台獨及「一國兩制」。紐時分析，如此立場在關鍵的兩岸議題上避開兩個極端，留下大量可能論述。

國立台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥說，侯友宜因對中國立場模糊而受部分觀察家批評，是欠缺外交事務經歷外另一個潛在劣勢。

國立中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪則認為，侯友宜諱莫如深可能有助吸引中間選民，與2020年代表國民黨參選總統失利的韓國瑜形成對比。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，侯友宜與美方互動非常少。侯友宜自稱與美國在台協會（AIT）官員會面至少8次，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後邊境鬆綁以來訪台的美國國會代表團都未見到他。

華爾街日報報導，國民黨徵召參選總統的侯友宜對各黨支持者都有吸引力，但在處理攸關台灣前途的地緣政治議題上經驗有限。

報導提到，侯友宜為本省籍，有別於國民黨許多高層。他接受徵召後發表談話國台語交互使用，反映在台灣人的中國身分認同降低時重視在地文化。但他欠缺與北京、華府交手的經驗，多半迴避在總統大選中關鍵的兩岸議題上表態，直到最近才在新北市議會接受質詢時回應。

侯友宜 國民黨 北京

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