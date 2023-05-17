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洪秀柱喊話侯：支持者對黨兩岸路線及外交政策仍感困惑

記者程遠述／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片

國民黨今徵召提名新北市長侯友宜為總統參選人，國民黨前主席洪秀柱在臉書發文表示，恭喜侯友宜也感謝鴻海創辦人郭台銘，但她仍擔憂國民黨的路線與論述，「許多支持者對本黨兩岸路線及外交政策都感到相當困惑」，期盼侯友宜能拿出直球對決的勇氣。

洪秀柱表示，感謝郭台銘的付出和無私團結，也要對侯友宜說聲「辛苦了！」而他也擔憂，勝利不是僅靠團結便可達成，國民黨內有整合問題、外有掌握豐富資源、不擇手段的民進黨，如何爭取民眾更多的認同與信任，除候選人本身條件，路線與論述更是重中之重。

洪秀柱指出，領導者須清楚洞悉台灣的國際處境，在美國霸權衰退的國際秩序底下，應提出符合現實的解方，這些年來，許多支持者對於國民黨的兩岸路線及外交政策都感到相當困惑。

洪秀柱強調，國民黨不能再繼續以模稜兩可的態度，面對國家身分認同及憲法所規範的統獨路線問題，更不能忽視教改後課綱對下一代的毒害產生的嚴重性，面對「戰」與「和」的十字路口，明年選舉將會是改變台灣前途、決定下一代命運的轉捩點。

洪秀柱並表示，相信「勇者無懼」，也期盼侯友宜拿出直球對決的勇氣，走光明的路、說該說的話、做正確的事。

國民黨 侯友宜 郭台銘

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