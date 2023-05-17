藍綠白總統選將就定位 賴清德盼對手有3項體認使命

民進黨總統參選人賴清德。(中央社)

藍綠白總統參選人就定位，民進黨 總統參選人賴清德 說，他期待所有參與這場選舉的對手有3項體認與使命，包括，確保主權及自由民主憲政；尊重多元、關心弱勢，建立公義社會；告訴全世界民主是台灣的品牌價值。

國民黨今天宣布徵召新北市長侯友宜代表國民黨參選2024總統；台灣民眾黨中央委員會今天開會，所有中央委員通過2024總統提名 人選為黨主席柯文哲。

民進黨發言人張志豪下午在民進黨中常會後轉述黨主席賴清德談話表示，選舉已愈來愈近，各黨參選人也陸續浮出檯面，衷心希望這次選舉過程是良性競爭，更衷心期待，所有政黨提名候選人，都能有以下共識。

賴清德說，第一、這場選舉的過程與結果，一定要確保中華民國台灣主權不被侵蝕，自由民主憲政體制不被破壞，這是國家領導者的基本使命，必須堅守。

賴清德認為，第二、尊重多元、關心弱勢、建立公義社會是台灣最美的價值，政治不是為少數人服務，是為多數一般人民服務，政治的方向不能走偏，要走穩、走對。

第三、賴清德表示，台灣是國際社會的一員，是自由民主陣營重要夥伴，在全球產業分工、智慧科技發展更扮演重要角色。國際社會對台灣的一致看法是，可以信賴的夥伴、充滿活力的民主，這是台灣的品牌價值，既為台灣帶來經濟繁榮，也為台灣帶來民主保障，這場選舉的結果將告訴全世界，這個品牌價值是否繼續維持提升，這個民主社會是否依舊活力滿滿、不怕困難，這塊土地上的人民始終保持善良、堅韌、樂觀、積極。

賴清德並期待，所有參與這場選舉的對手，都能有以上的體認與使命，在這樣的前提下，這不是一場誰勝誰負的選舉，而是一場凝聚台灣共識的民主團結運動，「天佑台灣」。

總統府副秘書長黃重諺今天接受YahooTV「齊有此理」專訪，談到對於未來總統有何期待時表示，台灣即將是全球20大經濟體，全球關注希望與台灣合作並解決問題，國際重要廠商與產業更看到台灣從依賴一中市場，走向全球發展供應鏈前端，因此全球看待台灣的總統，是「國際級的領袖」一員。

他認為，台灣元首應具備3項核心能力，包括對國際事務的認識與處理能力、經濟、以及信任。