國民黨確定徵召侯友宜選2024 副手人選7月前決定

國民黨中常會正式徵召新北市長侯友宜（中）參選2024總統，侯友宜強調參選就要當選，一定要政黨輪替。(記者潘俊宏／攝影)

新北市長侯友宜 獲國民黨 徵召參選2024總統選舉，侯友宜的副手人選也引發外界好奇，鴻海創辦人郭台銘 台北時間17日下午率先發布恭喜侯友宜獲徵召，藍營人士認為，若兩人能組成侯郭配將整合藍營士氣，預計7月下旬全代會前，侯友宜會決定副手人選。

侯友宜獲得國民黨徵召參選2024總統大選，郭台銘也在臉書表示「恭喜侯友宜市長獲得徵召提名，代表國民黨挑戰2024總統大位」，郭台銘也說到，侯友宜是黨內最穩固民意礎石，由侯友宜承擔更大的責任是國民黨內最好的人選，表示將信守承諾盡最大努力支持侯友宜戰勝2024大選。

藍營人士分析，郭台銘此文散發出友善訊息，面對目前賴清德副總統的民調領先約7至8百分點，郭台銘的臉書文，黨中央須確實將郭支持的心願轉為實質的助力，藍營現在抓住宣布徵召人選的團結氣勢時機非常寶貴。

另外，國民黨主席朱立倫這次徵召侯友宜是否會引起黨內雜音還不確定，朱立倫若能有效說服黨內其他聲浪，將有助於侯郭配產生。目前賴清德尚未宣布副手人選，而國民黨全代會預計於7月下旬舉行，侯友宜還有兩個月的時間，能夠尋覓適合的副手人選。