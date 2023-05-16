我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／西區冠軍戰開打 約柯奇超級大三元率金塊險勝湖人

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽:趕緊買

若徵召如何安撫挺郭派情緒？侯友宜：我一肩承擔

記者張睿廷／新北即時報導
被問及鴻海創辦人郭台銘下午是否會現身中常會，新北市長侯友宜17日上午對此做出回應。(記者張睿廷／攝影)
被問及鴻海創辦人郭台銘下午是否會現身中常會，新北市長侯友宜17日上午對此做出回應。(記者張睿廷／攝影)

國民黨中央預計下午會徵召新北市長侯友宜參選總統，外界關注侯要如何處理與鴻海創辦人郭台銘的關係，還有郭是否會到場參加中常會。侯友宜表示，郭台銘長期與新北有許多經濟上的連結，會一起並肩作戰，攜手向前。

侯友宜上午在市政會議後受訪，媒體問，下午的中常會是否會發表什麼演說？侯友宜回，「謝謝，尊重黨的規畫」。媒體也問到，520黨中央似乎要為他辦造勢活動？，侯也說，「我會按照黨中央規畫、步驟走」。

媒體再問「挺郭派」似乎有不滿聲音，未來如何整合？侯友宜說，他一生永不改變的心願就是「責任來了，我一肩承擔，義無反顧、全力以赴，守護國家、守護人民」。

有無具體整合非綠與郭董的做法？侯說，因為國家現在百廢待舉，內部又有衝突，唯有大家團結在一起，共同守護我們這一塊家園。所以，面對所有要團結國家共好的，都會攜手並進。

外界關注，侯友宜是否會與郭台銘搭配參選？侯友宜回答，郭台銘是我們非常敬佩，能在國家經濟做出貢獻的領導人，期待未來在他的專長下，能夠為國家、為人民做更多的事。還提到他與郭台銘常有機會「一起聊一聊」，面對所有問題，一起接受挑戰。

是否會憂心郭台銘與民眾黨主席柯文哲合作。侯友宜表示，我們最重要的是的朋友要越多越好，只要有共同價值、信念，為國家、家園一起並肩作戰。

侯友宜神情略顯疲態，聲音沙啞，遭關注是否感冒？侯友宜指著喉嚨否認，僅是不舒服，沒...
侯友宜神情略顯疲態，聲音沙啞，遭關注是否感冒？侯友宜指著喉嚨否認，僅是不舒服，沒有感冒。(記者張睿廷／攝影)

侯友宜 郭台銘 國民黨

上一則

美眾院外委會通過挺台法案 指聯大2758決議不涉台

延伸閱讀

挺郭縣長：朱立倫沒去郭台銘家 相信明天郭被提名機率高

挺郭縣長：朱立倫沒去郭台銘家 相信明天郭被提名機率高
國民黨亮牌前 朱立倫夜會郭台銘、侯友宜

國民黨亮牌前 朱立倫夜會郭台銘、侯友宜
台最新民調 大選若三強鼎立、賴清德支持度勝侯郭柯

台最新民調 大選若三強鼎立、賴清德支持度勝侯郭柯
中常委角力 沈智慧提案徵召郭台銘

中常委角力 沈智慧提案徵召郭台銘

熱門新聞

SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。示意圖。(圖:誠品提供)

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

2023-05-14 02:40
(噓！新聞)

台灣直播天后東山再起 慘遭房東放鴿子

2023-05-15 14:16
鴻海創辦人郭台銘造勢晚會上秀「兩岸和平」毛筆字畫，不料疑因工作人員沒有掛好，在晚會時掉落地面。(記者黃仲裕／攝影)

郭台銘造勢晚會秀「兩岸和平」毛筆字畫 卻糗掉地上

2023-05-11 09:23
國民黨主席朱立倫預定17日宣布徵召總統人選，郭台銘與侯友宜陣營強烈較勁。(本報資料照片)

國民黨確定徵召侯友宜了？挺郭台銘記者會突全取消

2023-05-16 00:11

超人氣

更多 >
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭
前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時
沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」
12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命