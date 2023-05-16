若徵召如何安撫挺郭派情緒？侯友宜：我一肩承擔

被問及鴻海創辦人郭台銘下午是否會現身中常會，新北市長侯友宜17日上午對此做出回應。(記者張睿廷／攝影)

國民黨 中央預計下午會徵召新北市長侯友宜 參選總統，外界關注侯要如何處理與鴻海創辦人郭台銘 的關係，還有郭是否會到場參加中常會。侯友宜表示，郭台銘長期與新北有許多經濟上的連結，會一起並肩作戰，攜手向前。

侯友宜上午在市政會議後受訪，媒體問，下午的中常會是否會發表什麼演說？侯友宜回，「謝謝，尊重黨的規畫」。媒體也問到，520黨中央似乎要為他辦造勢活動？，侯也說，「我會按照黨中央規畫、步驟走」。

媒體再問「挺郭派」似乎有不滿聲音，未來如何整合？侯友宜說，他一生永不改變的心願就是「責任來了，我一肩承擔，義無反顧、全力以赴，守護國家、守護人民」。

有無具體整合非綠與郭董的做法？侯說，因為國家現在百廢待舉，內部又有衝突，唯有大家團結在一起，共同守護我們這一塊家園。所以，面對所有要團結國家共好的，都會攜手並進。

外界關注，侯友宜是否會與郭台銘搭配參選？侯友宜回答，郭台銘是我們非常敬佩，能在國家經濟做出貢獻的領導人，期待未來在他的專長下，能夠為國家、為人民做更多的事。還提到他與郭台銘常有機會「一起聊一聊」，面對所有問題，一起接受挑戰。