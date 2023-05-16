游錫堃華府演說 稱台灣非終極目標、中國欲成世界帝國

台灣立法院長游錫堃16日赴華府智庫「哈德遜研究所」發表演說，他表示，台灣不是中國終極目的地，北京的目標是要成為世界帝國。（中央社）

立法院長游錫堃今天赴華府 智庫發表演說，他表示，台灣非中國終極目標，東升西降、成為世界帝國才是，而台灣只是北京 前進的踏腳石。他強調，保護台灣便是保護歐美。

立法院長游錫堃率領台灣3政黨代表訪問華府，包括民進黨立委陳亭妃、民眾黨團總召邱臣遠及時代力量黨團總召邱顯智。

游錫堃今天赴哈德遜研究所（Hudson Institute）發表演說，並與「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）、維吾爾裔律師特克爾（Nury Turkel）談論捍衛民主議題。

游錫堃表示，訪團之所以選在台灣各黨積極辦理下屆總統暨立委黨內初選之際訪美，是因為他們相信，唯有站在此，才能反映台灣人民對美國的敬意與感謝。

游錫堃指出，美國去年底通過2023年度國防授權法（NDAA），同意5年提供台灣100億美元（約新台幣3107億元）軍援，拜登政府最近也可能動用「總統撥款權」，無償提供價值5億美元武器給台灣。

談到中國威脅，游錫堃說，台灣不是中國終極目的地，北京的目標是東升西降、是歐美、是全球、是要成為世界帝國。他示警：「台灣只是它（中國）前進時的踏腳石而已。」

游錫堃表示，中國除原有的共產主義極權本質外，更承襲了孔子的「天無二日，土無二王」及中國「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」的傳統政治思想 ，在中國眼中，全世界都是其「天下」。

在這脈絡下，他指出：「保護台灣便是保護歐美，確保台灣安全，便是確保全球公共利益。」

至於他對台灣抵禦中國侵略能力是否有信心，游錫堃以日本 1895年接收台灣花近6個月才平定為例指出，台灣抵禦外國的基因很強，台灣另有海峽天險，加上美國賣給台灣的武器及人民防衛意志，他對台灣在抵禦外國方面很有信心。

不過，游錫堃指出，台灣力量還不夠，仍須美國、歐洲、日本、韓國等所有民主國家，共同來幫助台灣。他也強調，自己是和平主義者，不希望有戰爭。

訪團15日與美國眾議院「中國問題特別委員會」成員會晤，談論台美經濟與安全連結，其中包括近日因提及「炸毀台積電」說法，在台灣引發軒然大波的民主黨籍眾議員摩爾頓（Seth Moulton）。

游錫堃表示，他與議員有討論此事，對方說法是他發言有前後文，但報導只擷取其中一兩句話，才造成誤會。但游錫堃指出，若美國真的有這種倡議，是不好、愚蠢的倡議。

游錫堃會後受訪告訴媒體，他此次訪美有兩個目的，一是應哈德遜研究所之邀發表演說，二是有兩個活動要邀請美國國會議員參加，包括9月8日至9日的台灣宗教自由高峰會，以及明年1月18日至19日跨國國會情報安全論壇。

游錫堃說，有議員現場就大聲說時間要先保留起來，他聽了很高興，但至於他們來不來，還要再繼續聯絡。