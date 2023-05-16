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姐弟戀破局…台恐怖情人瘋狂跟蹤騷擾 持刀恐嚇

聯合新聞網／即時報導
陳姓男子（前）瘋狂騷擾前女友，去年9月更持菜刀恐嚇前女友及其友人，警方獲報到場制止。圖／本報資料照，警方提供
陳姓男子（前）瘋狂騷擾前女友，去年9月更持菜刀恐嚇前女友及其友人，警方獲報到場制止。圖／本報資料照，警方提供

南投一名陳姓男子為了與陳姓前女友復合，瘋狂以LINE傳訊、電話狂叩數十通騷擾、丟汽油彈，被依違反跟騷法聲押獲准，獲釋後竟又持續跟騷，見陳女與男性友人同行，竟持菜刀恐嚇威脅，遭二度羈押至今。南投地院近日依攜帶兇器跟騒、恐嚇、違反保護令等罪判刑1年5月，並裁定延長羈押2個月。

據了解，33歲陳男與47歲陳女是姐弟戀，兩人因個性不合等因素分手，陳男為求復合，透過LINE傳訊、電話狂叩數十通瘋狂騷擾，長時間尾隨盯梢，陳女不堪其擾報案，警方為她聲請緊急保護令，並依跟騷法偵辦，不料陳男仍持續跟騷。

去年6月7日，陳男到陳女住處外丟汽油彈恐嚇遭到逮捕，被依違反跟騷法、家暴法聲押獲准，成南投縣跟騷法施行首起羈押案。他遭起訴獲釋後仍持續跟騷，並破壞陳女物品，見陳女與男性友人同行，更持刀恐嚇威脅，遭二度羈押至今。

近期判決出爐，判決書指出，陳男違反保護令在去年8月18日破壞陳女住處外的盆栽及窗戶，同月22日持美工刀割破其汽車輪胎，陳女為躲避騷擾，請男性友人協助保護，未料陳男於9月5日見陳女與男性友人同行竟持菜刀興師問罪。

陳女友人見陳男持刀靠近，立刻要求陳女上車鎖門躲避，陳男轉而鎖定該名友人，展示腰間插著菜刀，恫稱威脅「不放過你」、「要讓你死」等語，且持菜刀不斷逼近，陳女友人以空氣槍對峙。警方到場制止，逮捕陳男再依跟騷法二度聲押獲准。

南投法院認為，陳男無視法律規定、前女友意願等反覆跟蹤、騷擾，甚至持刀恫嚇，使她飽受驚嚇、影響生活惶恐度日，依攜帶兇器跟騒、恐嚇、違反保護令等罪各判處7月至1年1月不等徒刑，合併應執行徒刑1年5月；另考量他短時間內連續涉犯多次家暴法及跟騷防法，有反覆實施之虞，裁定延長羈押2個月。

陳姓男子（前）瘋狂騷擾前女友，去年9月更持菜刀恐嚇前女友及其友人，警方獲報到場制...
陳姓男子（前）瘋狂騷擾前女友，去年9月更持菜刀恐嚇前女友及其友人，警方獲報到場制止。圖／本報資料照，警方提供

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