賴清德：若屈從中國可以得到和平 西藏香港不會那麼慘

民進黨主席賴清德16日晚出席「政治進入大學！？青年與主席有約」演講。記者胡經周／攝影

民進黨主席賴清德 16日晚在政治大學與青年座談，對於學生問到和平。賴清德說，追求和平的方式不同，自然會導致不同的和平。他也說，如果屈從中國可以得到和平，西藏、香港跟澳門 不會那麼慘。

民進黨一方面主張在對等、尊嚴狀態下，希望增進兩岸合作交流，促進彼此了解、理解、諒解、和解，特別是增進兩岸人民福祉，來討論合作方案。但在中國還沒有放棄武力攻打台灣之前，台灣還是要做好萬全的準備，抵禦中國可能入侵。要靠力量來贏得和平，這個力量除了台灣本身增強國防力量之外，也要跟民主陣營站在一起合作，一起發揮震懾的作用。

賴清德以籃球比賽譬喻，他說，今天如果台灣面對中國是一對一鬥牛，中國贏的機會比較大，但如果台灣跟周邊國家，假設是四方會談的國家，包括美日印澳，美國打中鋒，日本 打大前鋒，台灣打小前鋒，印度、澳洲打後衛，誰會贏？中國應該不敢挑戰五個人吧。

賴清德也說，大家應該有注意到，日本首相岸田文雄到美國訪問，也聲援烏克蘭，日本最近正舉行七大工業國（G7）會議，岸田也說，「台灣的安全是世界的問題」，換句話說，全世界應該要關注台海的和平穩定。

賴清德也說，在野黨主張的是接受「九二共識，一個中國原則」，走回過去舊框架，邁向一國兩制。如果屈從中國可以得到和平，西藏、香港跟澳門不會那麼慘，今天接受九二共識，接受一中框架，台灣主權沒有了，這不會是真正的和平。他也提醒，如果接受了九二共識跟一中原則，對方可以主張「台灣是中國一部分」，宣稱是中國內政，會阻擾國際對台灣的關心和支援。