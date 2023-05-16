我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家得寶降財測 道指跌破均線

防長奧斯丁：很快提供台灣重大軍援

賴清德：若屈從中國可以得到和平 西藏香港不會那麼慘

記者丘采薇／台北即時報導
民進黨主席賴清德16日晚出席「政治進入大學！？青年與主席有約」演講。記者胡經周／攝影
民進黨主席賴清德16日晚出席「政治進入大學！？青年與主席有約」演講。記者胡經周／攝影

民進黨主席賴清德16日晚在政治大學與青年座談，對於學生問到和平。賴清德說，追求和平的方式不同，自然會導致不同的和平。他也說，如果屈從中國可以得到和平，西藏、香港跟澳門不會那麼慘。

民進黨一方面主張在對等、尊嚴狀態下，希望增進兩岸合作交流，促進彼此了解、理解、諒解、和解，特別是增進兩岸人民福祉，來討論合作方案。但在中國還沒有放棄武力攻打台灣之前，台灣還是要做好萬全的準備，抵禦中國可能入侵。要靠力量來贏得和平，這個力量除了台灣本身增強國防力量之外，也要跟民主陣營站在一起合作，一起發揮震懾的作用。

賴清德以籃球比賽譬喻，他說，今天如果台灣面對中國是一對一鬥牛，中國贏的機會比較大，但如果台灣跟周邊國家，假設是四方會談的國家，包括美日印澳，美國打中鋒，日本打大前鋒，台灣打小前鋒，印度、澳洲打後衛，誰會贏？中國應該不敢挑戰五個人吧。

賴清德也說，大家應該有注意到，日本首相岸田文雄到美國訪問，也聲援烏克蘭，日本最近正舉行七大工業國（G7）會議，岸田也說，「台灣的安全是世界的問題」，換句話說，全世界應該要關注台海的和平穩定。

賴清德也說，在野黨主張的是接受「九二共識，一個中國原則」，走回過去舊框架，邁向一國兩制。如果屈從中國可以得到和平，西藏、香港跟澳門不會那麼慘，今天接受九二共識，接受一中框架，台灣主權沒有了，這不會是真正的和平。他也提醒，如果接受了九二共識跟一中原則，對方可以主張「台灣是中國一部分」，宣稱是中國內政，會阻擾國際對台灣的關心和支援。

賴清德 日本 澳門

上一則

前英相特拉斯抵台 很高興與台灣政府及民眾一同努力

下一則

姐弟戀破局…台恐怖情人瘋狂跟蹤騷擾 持刀恐嚇

延伸閱讀

大學生問台灣對中國經濟依賴？賴清德：情勢已經在改變

大學生問台灣對中國經濟依賴？賴清德：情勢已經在改變
冷眼集／各種國家隊 多到「罄竹難書」

冷眼集／各種國家隊 多到「罄竹難書」
台最新民調 大選若三強鼎立、賴清德支持度勝侯郭柯

台最新民調 大選若三強鼎立、賴清德支持度勝侯郭柯
賴：勝選將在政院設專案辦公室 在野轟：國家隊滿天飛

賴：勝選將在政院設專案辦公室 在野轟：國家隊滿天飛

熱門新聞

SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。示意圖。(圖:誠品提供)

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

2023-05-14 02:40
(噓！新聞)

台灣直播天后東山再起 慘遭房東放鴿子

2023-05-15 14:16
鴻海創辦人郭台銘造勢晚會上秀「兩岸和平」毛筆字畫，不料疑因工作人員沒有掛好，在晚會時掉落地面。(記者黃仲裕／攝影)

郭台銘造勢晚會秀「兩岸和平」毛筆字畫 卻糗掉地上

2023-05-11 09:23
台中捷運豐樂站驚傳有路邊施工中的建案「文心愛悅」有鐵架倒塌，插入行駛中的台中捷運車廂的工安意外。（記者黃仲裕／攝影）

恐怖吊臂刺穿中捷釀1死10傷 土木技師曝：疑塔吊3點釀禍

2023-05-10 07:37

超人氣

更多 >
躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生

躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時
金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片

金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片
美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷刺意味

美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷刺意味