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前英相特拉斯抵台 很高興與台灣政府及民眾一同努力

中央社桃園機場16日電
英國前首相特拉斯下議員（右）16日搭機抵台，外交部長吳釗燮親自到場接機。記者黃仲明／攝影
英國前首相特拉斯下議員（右）16日搭機抵台，外交部長吳釗燮親自到場接機。記者黃仲明／攝影

英國前首相特拉斯今晚搭機抵台訪問，她在桃園國際機場發表談話表示，此刻台灣正面臨前所未有的威脅，很高興能來台，在自由的前線和台灣政府及民眾一同努力。

特拉斯（Liz Truss）於16日至20日訪問台灣，她所搭乘的中華航空公司CI82班機在晚間6時23分抵達桃園國際機場，台外交部長吳釗燮親自前往國賓門接機。

特拉斯在桃機發表談話表示，很高興今晚能來台與大家見面，她很早就想來台訪問，過去因為身為英國政府的一員致使遲遲未能來台，很開心在這個關鍵時刻終於能來到民主的台灣。

特拉斯說，大家都知道台灣是個言論自由的社會，但此刻正面臨前所未有的威脅，很高興能來到台灣，在自由的前線和台灣政府以及民眾一同努力，特拉斯也承諾將盡其所能，為台灣未來的自由與民主做準備。特拉斯在結束談話後，與吳釗燮一起接受媒體拍照，隨後由外交部人員引領通關離去。

英國前首相柴契爾夫人曾於1992年、1996年兩度訪台，這次特拉斯來台，是睽違27年再有英國前首相訪台。

外交部9日發布新聞稿表示，特拉斯將晉見府院高層、拜會相關部會首長，並參訪台灣文經設施。特拉斯並應遠景基金會邀請於17日發表演講，也將與國內政、商、學等各界人士交流互動，強化台英密切友好關係，外交部誠摯歡迎特拉斯訪台。

英國前首相特拉斯下議員（左）16日搭機抵台，外交部長吳釗燮親自到場接機。記者黃仲...
英國前首相特拉斯下議員（左）16日搭機抵台，外交部長吳釗燮親自到場接機。記者黃仲明／攝影

特拉斯 英國 機場

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