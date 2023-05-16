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大學生問台灣對中國經濟依賴？賴清德：情勢已經在改變

記者丘采薇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。記者胡經周／攝影
民進黨主席賴清德。記者胡經周／攝影

民進黨主席賴清德今晚到政治大學與青年座談，有學生問，民進黨政府希望降低對中國依賴，但是民進黨執政期間，台灣對中國的貿易依存卻不斷上升。賴清德回應，情勢已經在改變，也有台商漸漸離開中國。

談到台灣對中國經濟依賴，賴清德說，「過去的確如此，現在漸漸調整改善」。過去台灣產業到中國大量投資，是因為中國進入世界貿易組織（WTO）之後，全球經過幾十年產業鍊重組，中國受益最多，中國是世界工廠，也是世界市場，大量人才、資金、技術都到那邊去，因此近二、三十年來，中國才有辦法經濟起飛那麼多。

賴清德說，中國應該感謝台灣。因為中國外資裡面，台灣投資最多，前前後後超過兩、三百億美元，台商總共一、兩百萬人在中國，推動產業，創造就業，穩定社會，當然台灣也因此獲利，這是雙向的。台灣應該肯定中國這個市場的功能，中國應該也要肯定台灣企業對中國的貢獻，如果大家都存這個善念，「和平無價，戰爭沒有贏家。」

賴清德說，如果對方可以看到台灣社會對中國的善意，大家來籌畫增進兩岸人民福祉的目標，大家來談合作，只要讓台灣保有對等、尊嚴的立場，大家都可以來做。

賴清德表示，中美貿易科技戰，讓全球供應鏈重組，長鏈變短鏈，另地緣政治變化，包括俄烏衝突加深產業鍊重組，疫情抗更推波助瀾，因此台商已經漸漸離開中國。他也說，2011年，台商對中國投資有146億美元，2021年只剩下50億美元左右，但2021年台灣對印太區域國家投資有52億美元，換句話說，台商最大投資區域不再是中國。

賴清德也說，去年工業總會報告，問在中國投資的企業，有沒有要計畫離開中國，結果共有六成。其中一成已經完成或正在進行。因此過去台灣跟中國的合作關係，是產業鍊的結果，台灣出口到中國市場的是零組件、設備，是可以用來生財的機械，不是最終的產品，中國生產後再到世界市場，因此中國十大企業，有六家是台資企業。

賴清德說，他說這些是要讓大家知道，情勢已經在改變，中國也了解到這個問題的嚴重性，台商是中國最大的外資，台灣人民對中國的善意，包括中國發生地震、颱風，台灣都出錢出力，如汶川大地震，台灣捐了70億元，但捐了那麼多錢到中國，中國好像不當一回事，相對捐了地震時捐了200億元給日本，日本到現在還在感謝。

賴清德說，兩岸情勢已經在改變，之後要讓台灣的產業升級，經濟轉型。大家立足台灣，布局全球，到世界各地投資，購併其他國家有潛力的公司，生產的產品可以行銷到全世界，這才是台灣未來要推動的經濟發展藍圖。

賴清德 投資 重組

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