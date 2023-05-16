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眾院中國委員會晤游錫堃 聚焦深化美台關係

中央社華盛頓16日專電
眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格（右三）15日與來訪的立法院長游錫堃（右二）、民進黨立委陳亭妃（左二）及駐美代表蕭美琴（左一）等人合影。（眾議院中國問題特別委員會提供/中央社）
眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格（右三）15日與來訪的立法院長游錫堃（右二）、民進黨立委陳亭妃（左二）及駐美代表蕭美琴（左一）等人合影。（眾議院中國問題特別委員會提供/中央社）

眾院中國問題特別委員會昨天接待立法院長游錫堃，委員會今天表示，雙方談論如何透過經濟往來與安全協助，深化美台關係。主席蓋拉格強調，嚇阻中國侵略台灣至關重要。

游錫堃訪問華府，15日前往國會與眾院「中國問題特別委員會」成員會晤。

委員會今天公開會面照片，根據畫面，委員會出席成員至少有8人，以主席蓋拉格（Mike Gallagher）、民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）為首。

眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格（左一）15日歡迎立法院長游錫堃（右一）來訪。（...
眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格（左一）15日歡迎立法院長游錫堃（右一）來訪。（眾議院中國問題特別委員會提供/中央社）

其餘與會者包括眾院軍委會副主席魏特曼（Rob Wittman）、韓裔眾院軍委會人事小組首席議員金安迪（Andy Kim）、眾院軍委會戰略部隊小組首席議員摩爾頓（Seth Moulton）、眾院金融服務委員會金融組織暨貨幣政策主席巴爾（Andy Barr）、眾院金融服務委員會成員路克邁爾（Blaine Luetkemeyer）、眾院撥款委員會成員穆勒納爾（John Moolenaar）等。

眾院中國問題特別委員會15日與立法院長游錫堃等人會晤，談論如何透過經濟往來與安全...
眾院中國問題特別委員會15日與立法院長游錫堃等人會晤，談論如何透過經濟往來與安全協助，深化美台關係。（眾院中國問題特別委員會提供/中央社）

中國問題特別委員會表示，雙方談論美台如何能透過經濟往來、安全協助深化關係，也談到國會能如何支持台灣對抗中共侵略，此次會面讓委員會成員對台灣立委觀點有更深的理解。

蓋拉格透過聲明表示，很榮幸歡迎游錫堃到來，嚇阻中共侵略台灣至關重要，美國持續與台灣及其他區域盟友攜手合作，除確保和平之外，也為了所有人的利益確保印太區域維持自由開放。

眾院 中共 韓裔

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