我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨西哥州槍擊3死2警傷 18歲槍手被斃

侯友宜徵召穩了？挺郭台銘記者會、餐會突取消

台最新民調 大選若三強鼎立、賴清德支持度勝侯郭柯

記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德（中）將代表民進黨參選下任總統。(記者胡經周／攝影)
副總統賴清德（中）將代表民進黨參選下任總統。(記者胡經周／攝影)

台灣民意基金會今天公布最新民調，無論國民黨推出新北市長侯友宜或鴻海創辦人郭台銘，在民眾黨主席柯文哲參選的三強鼎立情況下，民進黨總統參選人賴清德都領先。

民調顯示，20歲以上民眾，四成二支持侯友宜，二成九支持郭台銘，未決定或沒意見的游離選民約二成九。侯友宜領先郭台銘12.7個百分點。

關於總統大選支持傾向，民調顯示，當賴、侯、柯三人競爭時，20歲以上民眾，三成六支持賴清德，二成八支持侯友宜，二成五支持柯文哲。賴清德領先侯友宜8.2個百分點，侯友宜領先柯文哲2.5個百分點。

如果是賴清德、郭台銘、柯文哲三人競爭，民調顯示， 20歲以上民眾，三成九支持賴清德，二成五支持柯文哲，二成四支持郭台銘。賴清德領先郭台銘15個百分點，柯文哲領先郭台銘0.1個百分點。

關於蔡英文總統聲望，民調顯示20歲以上民眾，四成五贊同蔡總統處理國家大事的方式，三成七不贊同。贊同者比不贊同者多8.5個百分點。

該調查訪問期間是5月8日、9日，對象是全國20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣。有效樣本1076人，抽樣誤差在95%信心水準，約正負2.99個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

郭台銘 賴清德 侯友宜

上一則

新聞評論／輝能避險赴法投資 映照蔡政府抗中不智

下一則

母生他前流產7次的奇蹟之子 魔獸想續留台灣打球

延伸閱讀

中常委角力 沈智慧提案徵召郭台銘

中常委角力 沈智慧提案徵召郭台銘
郭派頻出招 侯派蔣根煌斥差勁

郭派頻出招 侯派蔣根煌斥差勁
黑白集／提名只是第一步 整合在野更重要

黑白集／提名只是第一步 整合在野更重要
郭台銘若未出線是否合作？柯P：團結一切可團結的力量

郭台銘若未出線是否合作？柯P：團結一切可團結的力量

熱門新聞

SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。示意圖。(圖:誠品提供)

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

2023-05-14 02:40
台北知名大學學府理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網散布李的裸照、誹謗李始亂終棄。示意圖／Ingimage

台最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生瘋狂報復

2023-05-08 15:31
(噓！新聞)

台灣直播天后東山再起 慘遭房東放鴿子

2023-05-15 14:16
鴻海創辦人郭台銘造勢晚會上秀「兩岸和平」毛筆字畫，不料疑因工作人員沒有掛好，在晚會時掉落地面。(記者黃仲裕／攝影)

郭台銘造勢晚會秀「兩岸和平」毛筆字畫 卻糗掉地上

2023-05-11 09:23

超人氣

更多 >
三情況 你應62歲領社安金

三情況 你應62歲領社安金
Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中
自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡
78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險
102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」

102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」