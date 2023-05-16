台最新民調 大選若三強鼎立、賴清德支持度勝侯郭柯

副總統賴清德（中）將代表民進黨參選下任總統。(記者胡經周／攝影)

台灣民意基金會今天公布最新民調，無論國民黨推出新北市長侯友宜 或鴻海創辦人郭台銘 ，在民眾黨主席柯文哲參選的三強鼎立情況下，民進黨總統參選人賴清德 都領先。

民調顯示，20歲以上民眾，四成二支持侯友宜，二成九支持郭台銘，未決定或沒意見的游離選民約二成九。侯友宜領先郭台銘12.7個百分點。

關於總統大選支持傾向，民調顯示，當賴、侯、柯三人競爭時，20歲以上民眾，三成六支持賴清德，二成八支持侯友宜，二成五支持柯文哲。賴清德領先侯友宜8.2個百分點，侯友宜領先柯文哲2.5個百分點。

如果是賴清德、郭台銘、柯文哲三人競爭，民調顯示， 20歲以上民眾，三成九支持賴清德，二成五支持柯文哲，二成四支持郭台銘。賴清德領先郭台銘15個百分點，柯文哲領先郭台銘0.1個百分點。

關於蔡英文總統聲望，民調顯示20歲以上民眾，四成五贊同蔡總統處理國家大事的方式，三成七不贊同。贊同者比不贊同者多8.5個百分點。

該調查訪問期間是5月8日、9日，對象是全國20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣。有效樣本1076人，抽樣誤差在95%信心水準，約正負2.99個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。