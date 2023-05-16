國民黨確定徵召侯友宜了？挺郭台銘記者會突全取消

國民黨主席朱立倫預定17日宣布徵召總統人選，郭台銘與侯友宜陣營強烈較勁。(本報資料照片)

國民黨 預計明天（17日）徵召提名 總統參選人，昨傳出黨主席朱立倫和可能人選鴻海創辦人郭台銘 、新北市長侯友宜會談。原本今（16日）早11時要舉行的挺郭記者會卻在舉行前一小時取消。此外，聯電榮譽副董事長宣明智今晚原本要在喜來登飯店，幫郭台銘宴請國民黨中常委。據了解，原本要出席的中常委，已經有人被通知餐會取消。

國民黨陳玉珍昨天深夜發出採訪通知「呼籲國民黨中央徵召郭台銘先生參選2024 總統記者會」，原訂今天上午11時舉行，不過陳玉珍稍早受訪表示，接到郭台銘通知說不要辦，因此取消。

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國民黨彰化縣議會議長謝典林今在台北舉辦場地現身表示，這場記者會是屏東縣議會議長周典論舉辦，等等跟周典論碰面時會再聊聊進一步內容。

原本16日早11時要舉行的支持鴻海創辦人郭台銘代表國民黨選總統記者會，在舉行前一小時取消。國民黨彰化縣議會議長謝典林（圖左三）16日在台北舉辦場地現身表示，這場記者會是屏東縣議會議長周典論舉辦，許多縣市議長都支持郭台銘。(記者程遠述／攝影)

謝典林表示，他今天來了才知道取消，等等會跟周典論換地方聚。

被問到在彰化縣議會連署支持郭台銘選總統的情形，謝典林指出，連署狀況很好，彰化有一半議員挺郭，鄉鎮市長、代表等也都有支持，在這些詢問過程中，也感受到全民對郭台銘印象好，尤其是買BNT疫苗事件後加分不少，認為郭是鐵漢柔情。

謝典林也表示，連署是和其他縣市議會集體發動，議長有簽名的據他所知就有南投縣、屏東縣、苗栗縣、新竹市及自己彰化縣的議長們，縣市副議長則有10幾個，連署支持挺郭。