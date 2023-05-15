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捷克總統：中國比俄羅斯更危險 用「一中兩制」與台交往

中央社／柏林15日專電
捷克總統帕維爾15日在哥本哈根民主高峰會演講時表示，中國企圖支配世界，長期來看比俄羅斯更危險。(路透)
捷克總統帕維爾15日在哥本哈根民主高峰會演講時表示，中國企圖支配世界，長期來看比俄羅斯更危險。(路透)

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）在一場國際會議表示，中國企圖支配世界，長期來看比俄羅斯更危險，他並強調捷克與台灣關係密切，與台灣交往的原則是「一中兩制」。

帕維爾今天在哥本哈根民主高峰會演講時表示，過去大家與中國互動只看到經濟面向，但中國的戰略利益和社會核心價值與西方有根本的差異，無意與他國建立對等夥伴關係，而是企圖支配世界，因此長期來看中國的危險程度遠超過俄羅斯。

這位曾任北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席的退役將領認為，中國相較於西方具有多重優勢，首先是對社會和經濟的控制力，其次是戰略耐心（strategic patience），以十年為單位長期規劃，不像民主國家政府因選舉有任期限制。

談到台灣時帕維爾首先警告，中國宣示將採取包括武力的一切手段與台灣統一，他指出多數國家尊重「一中政策」，捷克也有自己的「一中政策」，將中國和台灣定位為「一中兩制」，認為台灣的制度應該保留下來，這點與中國的「一中一制」不同。

他強調，捷克在許多領域與台灣關係密切，兩國分享共同價值，捷克願繼續加強雙方合作。

帕維爾還警告中國武力威脅對全球貿易的破壞效果，指出台灣是關鍵產品的產地，南海和台灣海峽是重要的貿易海道。

他認為，面對俄羅斯和中國等威權政府的挑戰，民主世界唯一的辦法就是團結，而且應該用務實態度和彈性作法與非洲和南美合作，不然俄國和中國將有機可乘。

帕維爾今年初甫當選總統即與總統蔡英文通話，創下歐盟國家準元首與蔡總統通話先例，並主動表示期待與蔡總統見面，受到台灣和歐洲政壇關注。

帕維爾演講後被問到此事時表示，捷克應與民主國家維持良好關係，不能受他人威脅，捷克是主權國家，自己選擇夥伴，這也是為何他接了蔡總統祝賀他當選的電話並與她交談。

第六屆哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）今天揭幕，帕維爾、愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）等人受邀演講，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、蔡總統也以錄影方式致詞。

俄羅斯 一中政策 北大西洋公約組織

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