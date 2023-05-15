薛瑞元投書立陶宛媒體 籲支持台灣參與WHO

台灣衛福部長薛瑞元。（中央社）

立陶宛 國家廣播電視台（LRT）14日刊登衛福部長薛瑞元的投書，內容以立陶宛文呼籲各界正視台灣民眾的健康權利、支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO ）。

薛瑞元在文中表示，WHO積極推動5P，也就是促進健康（Promoting）、提供成果（Providing）、衛生安全（Protecting）、賦權（Powering）與強化WHO表現（Performing）。台灣推動全民均健（Health for All）不遺餘力，全民健康保險的高覆蓋率以及各項具體計畫落實不同年齡民眾的健康權。

此外，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 ，全球體認到區域合作以及醫療數位化的重要性。台灣致力促進數位健康與相關創新，以強化醫療服務的可及性和品質，並開發與升級醫療資訊系統、導入各項新型照護模式，遠距醫療更讓偏鄉、離島民眾可即時獲得健康服務。

薛瑞元指出，台灣持續與世界分享創新技術以及實現全民均健的最佳運作方式，展現「台灣能幫忙，台灣正在幫忙」的精神。

駐立陶宛台灣代表處表示，世界衛生大會（WHA）將於21至30日舉行，呼籲WHO及相關各方堅定支持台灣有意義參與WHO。代表處強調，當全球加速強化衛生體系，台灣不應被遺漏。