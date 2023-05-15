台灣直播天后東山再起 慘遭房東放鴿子

(噓！新聞)

丟丟妹(李明珊)因婚變半年沒直播，她選擇到台中東山再起，她的新公司「樓頂揪樓下」今天開幕，現場粉絲大排長龍，人氣未減，她受訪表示開幕前一晚完全沒睡，「因為我半年沒直播了，其實還滿緊張的」，過去的她堪稱人體印鈔機，今晚8點半她還要開直播，至於目標業績，她先表示就順其自然，但還是希望開幕當日業績可以破千萬，不辜負她「直播天后」的名號。

李明珊選擇在台中捲土重來，新的廠房辦公室占地300坪，耗資千萬，員工有近百人，每月開銷就近500萬，但她還是覺得不大夠用，她說一開始找場地就遇上困難，「本來想開在台中太平，都跟房東 講好了，訂金都給了，結果房東突然說不租了，因為知道我做直播，怕人潮會很多，影響到鄰居。」所以台中北屯的新廠房已經先跟鄰居打好招呼，做好敦親睦鄰。