我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

信用緊縮害的 美國一天內至少7家企業聲請破產保護

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

美國退伍軍人協會訪台 蔡英文：盼台美交流更深、更廣

記者丘采薇／台北即時報導
台總統蔡英文（右）接見「美國海外作戰退伍軍人協會」總會長博蘭（Timothy Borland）。（圖／台總統府提供）
台總統蔡英文（右）接見「美國海外作戰退伍軍人協會」總會長博蘭（Timothy Borland）。（圖／台總統府提供）

台總統蔡英文今天接見「美國海外作戰退伍軍人協會」總會長博蘭（Timothy Borland），她表示，從去年開始，台駐美代表處成立退伍軍人事務組，台國軍退除役官兵輔導委員會也派員常駐華府，期盼透過這個業務組織，台美針對退伍軍人，從就業輔導到健康保險，交換豐富的經驗，一起增進退伍軍人福利，也為台美帶來更深、更廣的交流。

蔡英文致詞時表示，美國海外作戰退伍軍人協會和台灣一直都有密切往來。在2020年疫情爆發之前，她也連續3年在總統府接待來自協會的訪團，很高興在全球疫情趨緩後，博蘭和執行長賈路奇（Ryan Gallucci）能夠到訪，一起為台美關係努力。這也是博蘭第一次訪問台灣，她要再次表達歡迎。

蔡英文指出，美國海外作戰退伍軍人協會和台方的輔導會互為兄弟會。雙方多年來透過各項行動，積極促進台美交流。她要特別感謝協會對於深化台美關係的貢獻。

蔡英文提到，這幾年來，台灣和美國在國防和經貿等各領域，持續加強合作關係。從去年開始，駐美代表處成立了退伍軍人事務組，輔導會也已經派員常駐華府，非常樂見博蘭及賈路奇，因此和駐美代表處有更頻繁的互動。

蔡英文表示，期盼透過這個業務組織，台灣和美國可以針對退伍軍人，從就業輔導到健康保險，交換豐富的經驗，一起增進退伍軍人的福利，也為台美帶來更深、更廣的交流。

隨後博蘭致詞時表示，非常榮幸能夠到訪台灣，這也是美國海外作戰退伍軍人協會睽違3年後再度來訪。他要以一位28年資歷、同時也是家族中第4代的退伍軍人，以及協會總會長的身分向蔡英文保證，將持續與台灣密切合作。協會將於亞利桑納州的鳳凰城舉辦全國年會，盼邀請蔡英文透過簡短影片致詞，讓大家更了解台美間如何密切合作，共同保護彼此的需要。

博蘭說，他出生於軍人世家，深以擔任協會總會長為榮，將終身致力於照顧退伍軍人的福利。蔡英文是他任總會長一年來所見到的第二位總統級人物，上一次是去年8月10日，與拜登總統共同簽署國會30年來史上最重要的退伍軍人法案。將來他很樂意與子孫們分享自己與蔡總統及拜登總統會面的經歷，這是他莫大的榮幸。

蔡英文 福利 拜登

上一則

台軍超級響尾蛇飛彈升空服勤 應對解放軍機越中線挑釁

延伸閱讀

促提升債限 民主黨要拜登別讓步

促提升債限 民主黨要拜登別讓步
「我們不該走到這般田地」 財政部：債務違約恐導致數百萬人失業

「我們不該走到這般田地」 財政部：債務違約恐導致數百萬人失業
6/1將違約 財部官員：債限談判頗具建設性

6/1將違約 財部官員：債限談判頗具建設性
哈里斯縣長伊達戈 獲選拜登連任顧委會成員

哈里斯縣長伊達戈 獲選拜登連任顧委會成員

熱門新聞

SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。示意圖。(圖:誠品提供)

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

2023-05-14 02:40
台北知名大學學府理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網散布李的裸照、誹謗李始亂終棄。示意圖／Ingimage

台最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生瘋狂報復

2023-05-08 15:31
鴻海創辦人郭台銘造勢晚會上秀「兩岸和平」毛筆字畫，不料疑因工作人員沒有掛好，在晚會時掉落地面。(記者黃仲裕／攝影)

郭台銘造勢晚會秀「兩岸和平」毛筆字畫 卻糗掉地上

2023-05-11 09:23
台中捷運豐樂站驚傳有路邊施工中的建案「文心愛悅」有鐵架倒塌，插入行駛中的台中捷運車廂的工安意外。（記者黃仲裕／攝影）

恐怖吊臂刺穿中捷釀1死10傷 土木技師曝：疑塔吊3點釀禍

2023-05-10 07:37

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
銀行活春宮 男女「激戰」還換姿勢 路人不忍了…衝進去開扁

銀行活春宮 男女「激戰」還換姿勢 路人不忍了…衝進去開扁
德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選