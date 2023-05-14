羔羊跪地吸乳是孝順？農場揭真相：為喝奶不擇手段

南投清境農場1表示，小羊抬頭吸奶會形成特殊構造「食道溝」，讓乳汁可不經前3個胃直接進入第4個胃，有助小羊吸收完整免疫球蛋白，是生理構造所產生的自然現象。（清境農場提供/中央社）

羔羊跪地吸乳比喻孝行，台灣以綿羊秀聞名的清境農場今天解釋，小羊抬頭吸奶會形成食道溝，乳汁不經前3個胃直接進入第4個胃，可吸收完整免疫球蛋白，是生理構造產生的自然現象。

根據教育部 重編國語辭典修訂本網站資料，字詞「跪乳」釋義為羔羊跪地吸乳，比喻孝行；今天是母親節 ，清境農場應景透過臉書 （Facebook）粉絲專頁表示：「鴉有反哺之義，羔有跪乳之情」常被用來宣傳感恩和孝親，但「羔羊跪乳」真的是感謝媽媽嗎，並非如此。

以綿羊秀、馬術秀聞名的國軍退除役官兵輔導委員會清境農場表示，羊共有4個胃，不同於其他單胃動物，為完整吸收乳汁的免疫球蛋白，小羊喝奶時會抬頭吸奶，以便乳汁不需經過第1、2、3個胃，直接進入第4個胃消化，透過抬頭姿勢，乳汁才會直接進入第4個胃。

清境農場表示，若乳汁進到第1、2、3個胃，會導致免疫球蛋白被微生物分解，變成普通胺基酸，這樣營養會大打折扣，因此，真正的羔羊跪乳不是感恩媽媽給小羊喝奶，只是小羊太大隻，為喝奶不擇手段而已。

清境農場人員補充表示，獸醫師指小羊抬頭吸奶時，會形成食道溝，乳汁不經前3個胃直接進入第4個胃，可吸收完整免疫球蛋白，若以人工餵奶而未抬高奶瓶，乳汁的免疫球蛋白將先到達其他胃，並被微生物分解成普通胺基酸，降低營養價值，為完整保存營養，當小羊高度高於母羊乳頭時，就會跪下來吸奶，這是因應生理構造不同而產生的自然現象。