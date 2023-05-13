蔡英文：和平解決台海問題是全球共識 戰爭非選項
外界關注台灣是否有能力抗衡中共武力犯台，台總統蔡英文今天說，戰爭非選項，台海問題一定要用和平方式解決，這是全球共識，防止衝突與戰爭的發生是各方的共同責任。
今周刊今天舉辦第8屆「總統與高中生面對面論壇」，蔡總統在教育部長潘文忠、文化部長史哲陪同下，與300多位高中生討論教育、新世代公民、永續台灣發展及多元國際觀等議題，並接受學生提問。
黃姓同學提問「若中國攻打台灣，台灣是否有實力作抗衡」，蔡英文說，台海是全球性議題，不是傳統所講的兩岸問題，而是區域安全穩定與全球經濟供應鏈安全非常重要的議題，基於共同利益，各方都有責任維護和平狀態。
蔡英文指出，台海議題中，戰爭並非選項，避免發生軍事衝突是兩岸以及區域與全世界要做的功課，全球共識就是一定要用和平方法解決。她說，高中生也應了解此問題本質，在面對挑戰時能採理性、有策略性思維，集合眾人力量，尋求一個共同可接受的解決方案。
被問到是否後悔當總統，蔡英文說，決定競選總統時就知道這是一條不歸路，不僅要面對且必須要處理，從未後悔過，且身為民主國家的總統，必須接受民眾可表達意見與感受，面對惡意攻擊，就把事情說清楚，讓社會做判斷。
至於是否曾經歷「被網路霸凌經驗」，總統表示，她理解的網路霸凌，是要當事人有被欺負的感覺，「網路上罵我的人非常多，但沒有被欺負的感覺」。
有學生提問台灣是「豐雨的缺水王國」，且水管漏水率偏高，蔡總統回應說，如何把水儲存起來是重要課題，2017年起關於水的開發和保存，已納入前瞻基礎建設計畫，包括南部開發伏流水，集結再生水、海水淡化，雙北的水引到桃園，南部水庫相互流通調配等，都是活化水的使用。
關於雙語教育困境，蔡英文指出，雙語師資是挑戰，臨場一個字都說不出來是困境，台灣學生的雙語問題不是字彙和文法，而是口語和書寫有問題，習慣用中文邏輯進行英文書寫；她認為，透過不同文化的學生相互激盪，在學習過程加入外國文化元素，對未來是很好的事。
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