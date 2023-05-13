台北市信義區驚現天坑 住戶一度受困 撤離16戶

台北市崇德街出現天坑，警消緊急疏散民眾。記者廖炳棋/翻攝

台北市也出現天坑！當地時間13日下午3時許，台北市信義區崇德街60巷22號附近，一處新建工地旁的道路地層下陷，坑洞長15公尺、寬3公尺、深度2到3公尺，目視可看到機車、自行車陷落坑中，同時坑洞也波及一旁民宅地基，台北市消防局已經疏散鄰近住戶10多人，並劃設緊戒線，並通知市府相關單位到場處理。

天坑位於新建工地及民宅中間巷弄道路，塌陷時發出聲響，驚動住戶，但因為坑洞擋在家門前，第一時間無法脫困，消防局緊急到場，以爬梯方式救援住戶出來。

消防局救出2名女子，疏散1男1女，人員已全數疏散完畢，另外1名85歲老婦，因長期行動不便，雖無外傷、意識清醒，但家屬要求預防性送醫，由消防局送北醫。由於天坑危及安全，影響周遭至少五戶民宅，部分住戶無法回家，估計有10餘人受影響，將由台北市府處理安置問題。