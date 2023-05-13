最新民調領先郭台銘12百分點 侯友宜：團結一致

對於民調高於郭台銘，新北巿長侯友宜13日出席在台北世貿舉辦的佛誕節浴佛祈福法會時受訪指出，不管民調高跟低，我們都團結一致，讓國家人民更進步。(記者林佳彣／攝影)

國民黨將在17日確定總統徵召人選，台灣民意基金會13日公布最新民調 指出，新北市長侯友宜 支持度42.1%、鴻海集團創辦人郭台銘 支持度29.4%，雙方差距高達12.7%。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，最後關頭，郭台銘若想超前侯友宜，只能彎道超車。侯友宜同一天在台北世貿參加佛誕節浴佛祈福法會活動時受訪，他指出，「不管民調高跟低，我們都團結一致，讓國家人民更進步」。

民調細項顯示，42.1%支持侯友宜，29.4%支持郭台銘，8.8%尚未決定，17.8%沒意見，1.9%不知道、拒答。游盈隆表示，與上個月相比，侯友宜支持度下降2.8個百分點，郭台銘下降1.9個百分點，再從最近四個月侯郭民意支持度的比較可以看出，雙方差距在縮小中，但侯自始至終皆維持兩位數領先。

游盈隆分析，從年齡層看，除了45歲到54歲郭台銘小幅領先外，其他年齡層都是侯友宜不同程度領先的狀態；從職業背景看，郭台銘除在自營商／企業主方面領先侯3.4個百分點外，其他均落後。從地理區位看，郭台銘在台北市和桃竹苗兩地有明顯的顯先，在新北市和雲嘉南有巨幅落後，其他包括中彰投、高屏澎、基宜花東金馬分別有9到15個百分點落後。

該調查由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2023年5月8-9日兩天；對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1076人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負3個百分點。