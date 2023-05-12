【即時短評】反殺民進黨 侯友宜通過2024大選模擬考

新北市長侯友宜昨在市政總質詢中，就兩岸、總統選舉及核廢料議題與民進黨市議員進行攻防。（記者侯永全／攝影）

民進黨 新北市議會黨團總質詢日前最後一天，市長侯友宜 歷經長達一周的狂轟濫炸，反而透過總質詢將兩岸、外交等「總統級」議題愈講愈清楚，「反台獨」、「反一國兩制」、「黑道就是要消滅」等金句不斷，有備而來的態勢，順利通過此次2024大選模擬考。

國民黨團以優勢席次將議會總質詢提前，欲為侯友宜攻大位提前解套，藍營此舉是神助攻還是豬隊友？外界仍存疑，畢竟過去以「侯侯做代誌」等無限迴圈避談市政以外議題，且沒有實質的兩岸外交論述，又如何面對綠營的國政題連發？

侯友宜卻藉由民進黨團砲火將自身格局提升到「總統規模」，正國會、新潮流等重砲手輪番上陣想以「九二共識」等藍營軟肋殺球，但侯友宜反而數度以「中華民國」牌回擊，不斷在議會殿談與綠營論法，強調自己學法律出身，以憲法明確地說自己反台獨、反一國兩制，也以治權提現有疆域是台澎金馬、台灣前途由2300萬人決定，並明確說共機不該擾台，一改過去迴避、溫吞形象。

當議員穿著防彈背心攻擊新北槍林彈雨，讓新北人無法安心，要他去喬黑道不要開槍時，侯也適時「反殺」，直指中央未把槍枝進口原頭管理好，還指著議員用閩南語回嗆「我跟黑道勢不兩立，喬什麼喬，你好膽就來，我就辦你」，刑警性格展露無遺。

民進黨曾經在議會殿堂，將高雄市前市長韓國瑜成功貼上「草包」標籤，傷害甚至擴及韓的總統大選，許多綠營議員也想如法炮製攻向侯友宜，但侯反而讓綠營鎩羽而歸，即便鴻海集團創辦人郭台銘 全台走透透，侯發展出的論述，也沒讓他被困守議會。

總質詢一道道國政模擬考題，侯友宜暫且順利通過，但郭台銘昨晚在侯友宜的本命區的拜廟、大造勢，氣勢不俗，距離黨內提「最強候選人」不到一周，顯然侯仍不能鬆懈，2024真正的考題才剛要正式登場。