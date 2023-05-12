我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛州女殺2兒女、丈夫前妻判罪 動機為錢、權力、性

「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東

【即時短評】反殺民進黨 侯友宜通過2024大選模擬考

記者張曼蘋／新北即時報導
新北市長侯友宜昨在市政總質詢中，就兩岸、總統選舉及核廢料議題與民進黨市議員進行攻防。（記者侯永全／攝影）
新北市長侯友宜昨在市政總質詢中，就兩岸、總統選舉及核廢料議題與民進黨市議員進行攻防。（記者侯永全／攝影）

民進黨新北市議會黨團總質詢日前最後一天，市長侯友宜歷經長達一周的狂轟濫炸，反而透過總質詢將兩岸、外交等「總統級」議題愈講愈清楚，「反台獨」、「反一國兩制」、「黑道就是要消滅」等金句不斷，有備而來的態勢，順利通過此次2024大選模擬考。

國民黨團以優勢席次將議會總質詢提前，欲為侯友宜攻大位提前解套，藍營此舉是神助攻還是豬隊友？外界仍存疑，畢竟過去以「侯侯做代誌」等無限迴圈避談市政以外議題，且沒有實質的兩岸外交論述，又如何面對綠營的國政題連發？

侯友宜卻藉由民進黨團砲火將自身格局提升到「總統規模」，正國會、新潮流等重砲手輪番上陣想以「九二共識」等藍營軟肋殺球，但侯友宜反而數度以「中華民國」牌回擊，不斷在議會殿談與綠營論法，強調自己學法律出身，以憲法明確地說自己反台獨、反一國兩制，也以治權提現有疆域是台澎金馬、台灣前途由2300萬人決定，並明確說共機不該擾台，一改過去迴避、溫吞形象。

當議員穿著防彈背心攻擊新北槍林彈雨，讓新北人無法安心，要他去喬黑道不要開槍時，侯也適時「反殺」，直指中央未把槍枝進口原頭管理好，還指著議員用閩南語回嗆「我跟黑道勢不兩立，喬什麼喬，你好膽就來，我就辦你」，刑警性格展露無遺。

民進黨曾經在議會殿堂，將高雄市前市長韓國瑜成功貼上「草包」標籤，傷害甚至擴及韓的總統大選，許多綠營議員也想如法炮製攻向侯友宜，但侯反而讓綠營鎩羽而歸，即便鴻海集團創辦人郭台銘全台走透透，侯發展出的論述，也沒讓他被困守議會。

總質詢一道道國政模擬考題，侯友宜暫且順利通過，但郭台銘昨晚在侯友宜的本命區的拜廟、大造勢，氣勢不俗，距離黨內提「最強候選人」不到一周，顯然侯仍不能鬆懈，2024真正的考題才剛要正式登場。

侯友宜 民進黨 郭台銘

上一則

台灣文字學大師許學仁傳病逝 享壽71歲

下一則

台國銀4年未申請赴中設點 重心轉往新南向

延伸閱讀

曝藍數據郭聲量大幅上升 知情人士：沒內定、郭在考慮範圍內

曝藍數據郭聲量大幅上升 知情人士：沒內定、郭在考慮範圍內
朱立倫：下周推最強總統候選人 郭侯一定挺徵召人選

朱立倫：下周推最強總統候選人 郭侯一定挺徵召人選
民進黨議員猛攻 侯友宜：黑道要消滅 喬什麼喬

民進黨議員猛攻 侯友宜：黑道要消滅 喬什麼喬
郭台銘、侯友宜慈惠宮首同框 微笑握手都稱被媽祖保佑

郭台銘、侯友宜慈惠宮首同框 微笑握手都稱被媽祖保佑

熱門新聞

來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
台北知名大學學府理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網散布李的裸照、誹謗李始亂終棄。示意圖／Ingimage

台最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生瘋狂報復

2023-05-08 15:31
澳洲交換學生4月疑誤食老鼠藥中毒，送醫一度命危，已返澳接受治療。 （翻攝畫面）

澳洲交換生老鼠藥案 網爆料「詭異阿姨」疑誤導家屬

2023-05-05 20:12

超人氣

更多 >
牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴

牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙