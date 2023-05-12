台灣狼師脅迫學生拍性感照 請客發錢軟硬兼施

金門傳出有狼師強迫國中女學生拍性感照，受害學生家長出示照片。記者蔡家蓁／攝影

金門傳出有國中代課老師以強迫或半強迫方式拍攝女學生的性感照，目前已知受害者逼近30人，該案經媒體報導有如雪球般越滾越大，有受害者家長就表示，這老師專挑熱舞社的學生下手，且除了用威權逼迫外，還會以請客或發100元(新台幣，約合3.2美元)與送玩偶等方式，誘騙孩子拍照，他也呼籲家長，如果孩子有疑似受害的情形，一定要勇於報案或檢舉，將狼師繩之以法。據了解，受害的學生人數累計有超過30人，目前該老師涉嫌性剝削已移送教評會，並遭停聘靜候調查。

消息人士表示，這名陳姓老師，其實是代課老師，教的是資訊課，他平日跟阿嬤一起住，也沒什麼朋友；曾經在多所學校代課，在上一所學校教書時，還因為打學生而被停課一年，6年前才轉來這所國中任教，因為他平常很兇，學生如果表示不要拍，老師就會強勢要求一定要拍，事後在以請吃飯、送可愛娃娃或錢，討好學生。

有家長就質疑，先前就聽說，有學生跟校方反應，老師有觸摸過她的胸部，但學校都沒處理；也有人推敲，他可能後台很硬，學校才不敢動，才能代課一代代6年，先前打學生，還可以換學校教書；可能是學校的無作為，才讓這名老師行徑越來越誇張。

有受害學生的媽媽透露，女兒有講說，陳姓老師常會以各種理由，例如穿真理褲就不要穿內褲，或是細肩帶不要穿內衣，不然有一條線等理由，要求學生不要穿內衣或內褲，配合拍照，讓她聽了心驚驚，還以請他們吃飯，將學生帶回家裡拍照，叫他們換上他準備的衣服等，她說，家長都全然不知，是最近消息傳開了，才有很多家長知道，不少家都相互串連。

家長們還說，這件事學校只一味的幫老師說話，學生家長就說，曾聽校長說，「這位老師是過份熱心，主動幫忙熱舞社拍照，才被誤會」，讓她聽完快氣死。好在有熱心社工幫忙，協助他們打電話報案，希望可以為孩子們討回公道。