我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱評測母親節爆款平價蛋糕 值得買嗎？

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

台灣狼師脅迫學生拍性感照 請客發錢軟硬兼施

記者蔡家蓁／金門即時報導
金門傳出有狼師強迫國中女學生拍性感照，受害學生家長出示照片。記者蔡家蓁／攝影
金門傳出有狼師強迫國中女學生拍性感照，受害學生家長出示照片。記者蔡家蓁／攝影

金門傳出有國中代課老師以強迫或半強迫方式拍攝女學生的性感照，目前已知受害者逼近30人，該案經媒體報導有如雪球般越滾越大，有受害者家長就表示，這老師專挑熱舞社的學生下手，且除了用威權逼迫外，還會以請客或發100元(新台幣，約合3.2美元)與送玩偶等方式，誘騙孩子拍照，他也呼籲家長，如果孩子有疑似受害的情形，一定要勇於報案或檢舉，將狼師繩之以法。據了解，受害的學生人數累計有超過30人，目前該老師涉嫌性剝削已移送教評會，並遭停聘靜候調查。

消息人士表示，這名陳姓老師，其實是代課老師，教的是資訊課，他平日跟阿嬤一起住，也沒什麼朋友；曾經在多所學校代課，在上一所學校教書時，還因為打學生而被停課一年，6年前才轉來這所國中任教，因為他平常很兇，學生如果表示不要拍，老師就會強勢要求一定要拍，事後在以請吃飯、送可愛娃娃或錢，討好學生。

有家長就質疑，先前就聽說，有學生跟校方反應，老師有觸摸過她的胸部，但學校都沒處理；也有人推敲，他可能後台很硬，學校才不敢動，才能代課一代代6年，先前打學生，還可以換學校教書；可能是學校的無作為，才讓這名老師行徑越來越誇張。

有受害學生的媽媽透露，女兒有講說，陳姓老師常會以各種理由，例如穿真理褲就不要穿內褲，或是細肩帶不要穿內衣，不然有一條線等理由，要求學生不要穿內衣或內褲，配合拍照，讓她聽了心驚驚，還以請他們吃飯，將學生帶回家裡拍照，叫他們換上他準備的衣服等，她說，家長都全然不知，是最近消息傳開了，才有很多家長知道，不少家都相互串連。

家長們還說，這件事學校只一味的幫老師說話，學生家長就說，曾聽校長說，「這位老師是過份熱心，主動幫忙熱舞社拍照，才被誤會」，讓她聽完快氣死。好在有熱心社工幫忙，協助他們打電話報案，希望可以為孩子們討回公道。

據了解，全案在4月18日就有學生到金門縣警察局少年隊報案，但少年隊未受理，21日才轉到金湖分局偵察隊報案，全案目前還在積極偵辦中，警方已查扣陳師的電腦、平板與手機等資訊配備。

金門傳出有狼師強迫國中女學生拍性感照，受害學生家長出面說明，並呼籲其他家長一起站...
金門傳出有狼師強迫國中女學生拍性感照，受害學生家長出面說明，並呼籲其他家長一起站出來。記者蔡家蓁／攝影

警察 手機

上一則

曝藍數據郭聲量大幅上升 知情人士：沒內定、郭在考慮範圍內

延伸閱讀

識破顧客用假鈔 華裔洗衣店反遭鬧事

識破顧客用假鈔 華裔洗衣店反遭鬧事
周杰倫香港演唱會外驚傳搶案 劫匪目標竟是這個

周杰倫香港演唱會外驚傳搶案 劫匪目標竟是這個
防盜軟體更新近3月 現代、起亞汽車失竊仍居高不下

防盜軟體更新近3月 現代、起亞汽車失竊仍居高不下
華女信箱護照遭竊 賊開戶開卡還辦駕照

華女信箱護照遭竊 賊開戶開卡還辦駕照

熱門新聞

來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
台北知名大學學府理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網散布李的裸照、誹謗李始亂終棄。示意圖／Ingimage

台最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生瘋狂報復

2023-05-08 15:31
澳洲交換學生4月疑誤食老鼠藥中毒，送醫一度命危，已返澳接受治療。 （翻攝畫面）

澳洲交換生老鼠藥案 網爆料「詭異阿姨」疑誤導家屬

2023-05-05 20:12

超人氣

更多 >
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意

女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意
牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴

牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她