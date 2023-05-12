我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱評測母親節爆款平價蛋糕 值得買嗎？

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

曝藍數據郭聲量大幅上升 知情人士：沒內定、郭在考慮範圍內

記者程遠述／台北即時報導
新北市長侯友宜（右）與鴻海創辦人郭台銘（左）今早出席板橋慈惠宮起駕遶境儀式 。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（右）與鴻海創辦人郭台銘（左）今早出席板橋慈惠宮起駕遶境儀式 。記者潘俊宏／攝影

國民黨預計下周17日完成總統參選人徵召提名，聲勢最高的新北市長侯友宜和鴻海創辦人郭台銘呈現競爭態勢。藍營知情人士透露，國民黨的內部參考數據郭台銘聲量呈現大幅上升趨勢，可見近期造勢確實有拉抬，間接影響民調走向，「目前兩個都很強」，因此並無媒體傳聞的「內定侯友宜」。該人士也表示，當然不排除提名郭台銘，郭仍在考慮範圍內，就看最終綜合考量結果。

國民黨徵召進入最後階段，侯友宜和郭台銘近日也紛紛提出國政或兩岸方面的政治主張，郭台銘更是大動作下鄉請益，並每天拋出政見和民眾討論，爭取態勢積極。

而國民黨主席朱立倫近期則多次重申，徵召提名除了科學依據的民調之外，也會徵詢重要縣市首長、黨籍立委的意見，彙集各界看法後整合團結。

 ㄧ位藍營知情人士表示，最後階段，就像朱立倫所說，持續針對主客觀條件來考量，進行提名總統候選人，未來可能發展跟黨內意見都一定會考慮，才會有最終決定。

該人士強調，目前內參數據，郭台銘在經歷多場造勢後，聲量確實呈現大幅度上升，也影響到正在進行的民調，只能說「兩個都很強」，選出最強，並不容易。

該人士並說，絕對沒有傳聞中的「黨中央內定侯友宜」說法，且在公平機制下，「當然不排除提名郭台銘」，就看最終綜合考量的結果。

郭台銘 提名 國民黨

上一則

陳致中入獄編號為何保密？牢中第一晚這樣度過

下一則

台灣狼師脅迫學生拍性感照 請客發錢軟硬兼施

延伸閱讀

朱立倫：下周推最強總統候選人 郭侯一定挺徵召人選

朱立倫：下周推最強總統候選人 郭侯一定挺徵召人選
郭台銘、柯文哲10日夜會 談副手?談合作?

郭台銘、柯文哲10日夜會 談副手?談合作?
郭台銘友人回函被公開 德BNT關切為何洩漏

郭台銘友人回函被公開 德BNT關切為何洩漏
郭台銘、侯友宜慈惠宮首同框 微笑握手都稱被媽祖保佑

郭台銘、侯友宜慈惠宮首同框 微笑握手都稱被媽祖保佑

熱門新聞

來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
台北知名大學學府理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網散布李的裸照、誹謗李始亂終棄。示意圖／Ingimage

台最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生瘋狂報復

2023-05-08 15:31
澳洲交換學生4月疑誤食老鼠藥中毒，送醫一度命危，已返澳接受治療。 （翻攝畫面）

澳洲交換生老鼠藥案 網爆料「詭異阿姨」疑誤導家屬

2023-05-05 20:12

超人氣

更多 >
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意

女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意
牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴

牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她