曝藍數據郭聲量大幅上升 知情人士：沒內定、郭在考慮範圍內

新北市長侯友宜（右）與鴻海創辦人郭台銘（左）今早出席板橋慈惠宮起駕遶境儀式 。記者潘俊宏／攝影

國民黨 預計下周17日完成總統參選人徵召提名 ，聲勢最高的新北市長侯友宜和鴻海創辦人郭台銘 呈現競爭態勢。藍營知情人士透露，國民黨的內部參考數據郭台銘聲量呈現大幅上升趨勢，可見近期造勢確實有拉抬，間接影響民調走向，「目前兩個都很強」，因此並無媒體傳聞的「內定侯友宜」。該人士也表示，當然不排除提名郭台銘，郭仍在考慮範圍內，就看最終綜合考量結果。

國民黨徵召進入最後階段，侯友宜和郭台銘近日也紛紛提出國政或兩岸方面的政治主張，郭台銘更是大動作下鄉請益，並每天拋出政見和民眾討論，爭取態勢積極。

而國民黨主席朱立倫近期則多次重申，徵召提名除了科學依據的民調之外，也會徵詢重要縣市首長、黨籍立委的意見，彙集各界看法後整合團結。

ㄧ位藍營知情人士表示，最後階段，就像朱立倫所說，持續針對主客觀條件來考量，進行提名總統候選人，未來可能發展跟黨內意見都一定會考慮，才會有最終決定。

該人士強調，目前內參數據，郭台銘在經歷多場造勢後，聲量確實呈現大幅度上升，也影響到正在進行的民調，只能說「兩個都很強」，選出最強，並不容易。

該人士並說，絕對沒有傳聞中的「黨中央內定侯友宜」說法，且在公平機制下，「當然不排除提名郭台銘」，就看最終綜合考量的結果。