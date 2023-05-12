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魔獸霍華德被台獨 中國霸凌封殺明星氣焰高張

中央社台北特稿
「魔獸」霍華德與副總統賴清德合體拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片。（截取自中華文化總會影片）
「魔獸」霍華德與副總統賴清德合體拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片。（截取自中華文化總會影片）

「魔獸」霍華德拍片宣傳總統府住一晚，讚美並稱台灣為國家，旋遭中國網友圍剿，「霍華德台獨」躍為微博熱搜榜首，閱讀量破4億。凸顯中國霸凌明星、要求封殺的氣焰越來越盛。

習近平步入第三個任期，中國箝制網路言論已到了令人窒息的程度，唯有「反台獨」是國家統一、民族復興的「重中之重」，以反獨為名遂行的網路霸凌，即便網管也不敢介入。

也因此，「五毛」肆無忌憚翻牆圍獵台灣明星的社群，動輒挑語病大興文字獄，甚至只要藝人不表態「愛國」，就被列入「台獨藝人」黑名單。他們到處向廣電當局、電視台舉報，要求這些單位全面封殺藝人，而且時常收效。

隨著疫後兩岸交流逐漸熱絡，台灣藝人相繼登陸開演唱會、上節目，中國社群反台獨的氣焰越來越盛。

最新的實例就是湖南衛視、芒果TV邀請兩岸30餘位歌手、40餘位音樂、文化專家參與的歌唱節目「聲生不息．寶島季」，今年3月開播迄今，播放量已突破30億次。

但網友發現，該節目在介紹台灣流行音樂發展史時，直接略掉天后級的張惠妹和蔡依林，而女子組合S.H.E的田馥甄更是刻意被漏掉。許多自媒體發文解讀，宣稱這是因為她們此前被指為「台獨」，碰觸「紅線」。

其中，張惠妹是「被台獨」始祖，2000年因為在總統陳水扁就職典禮上獻唱中華民國國歌，被中國封殺多年，2013年才獲解禁。前年疑似因為她的經紀人陳鎮川在社群發文「認罪」，嘆這10年「為了養在台灣的小家，在對面市場做了很多蠢事」，結果被五毛舉報為「雙面人」。迄今，張惠妹未能重返中國獻唱，陳鎮川遭禁名。

向來與政治不沾鍋的蔡依林，去年躍為五毛追獵的頭號目標。

去年8月，當時的眾議院議長裴洛西訪台，中國動員台灣藝人在社群轉貼「只有一個中國」圖文，但蔡依林並未轉貼，成為眾矢之的。網路輿論把她貼上台獨標籤後，官媒央視文藝原本宣傳蔡依林的一首新歌，其後刪除她的相關動態。

蔡依林從沒被五毛抓到過任何涉及台獨的言論，但她在採訪中不經意地提到去成都演出是「出國」，回台灣為「回國」，竟也被拿來大作文章；她事後未澄清說明，更被指為「坐實指控」。

田馥甄「被台獨」的原因更是誇張，去年8月2日裴洛西抵台當晚，她在Instagram發文稱「不用打腫臉，午睡醒來就是臉腫」，配上一張開心吃義大利麵的照片，竟也被五毛解讀這是暗挺裴洛西，嘲笑中國打腫臉「只圍不攻」。網路發酵後，咪咕視頻下架所有與田馥甄有關的歌曲，她的代言相繼被撤。

「聲生不息．寶島季」不見張惠妹、蔡依林與田馥甄，中國許多自媒體發文樂稱「大快人心」，繪聲繪影指「囂張的台獨藝人終於被整治」；這些充斥惡意攻訐與抹黑的文章，迄今仍在中國社群被廣為轉發，中國當局視而不見。

台灣明星在對岸賺錢向來是高風險行業，「被台獨」藝人不勝枚舉，甚至被中國認定為「愛國藝人」的小S、張鈞甯等人，也被貼標籤捲入輿論漩渦。

其中，小S前年在東京奧運女子羽毛球決賽後，在Instagram發文為戴姿穎叫好，表示她老公要請全部「國手」到家裡吃飯。事後也慘遭五毛圍剿為「台獨」，丟掉多個代言。

張鈞甯則因早年碩士論文提及「我國」二字，遭中國網友指為「台獨」。

中國國台辦其後公開為小S、張鈞甯澄清，聲稱接連發生針對在中國正常發展的台灣藝人的網路炒作，讓兩岸同胞高度懷疑「島內某些政治勢力」蓄意製造事端，呼籲兩岸同胞高度警惕，精準辨識，不要上當。

魔獸霍華德「被台獨」，毫無意外又在中國社群掀起一波反獨抵制熱潮，但平時不會對此出手的網管，今天卻把「霍華德台獨」移出微博熱搜榜，顯示中國當局並不樂見人民看到這則新聞。

霍華德讚揚連總統府都可入住，正是台灣民主自由的具體展現。相形之下，中國權力核心所在的中南海，一般民眾經過都不敢多看一眼，更何況參觀甚至住上一晚了。

社群 蔡依林 裴洛西

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