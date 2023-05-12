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裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

美聯邦準備銀行對兆豐銀紐約分行金檢 董座交接延後

記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐銀行。(本報資料照片)
兆豐銀行。(本報資料照片)

據知情人士透露，台灣兆豐金控董事長張兆順儘管已確定離開兆豐金，但因為兆豐金紐約分行月前進行例行金檢，台府院方面屬意由張兆順坐鎮，以便讓此次的紐行金檢能順利完成，等塵埃落定之後再進行新任董事長的交接。這使得已由台政院內定出任兆豐金控董事長的接替人選、現任合庫金董事長雷仲達，得延後赴兆豐金交接的時間。

連帶包括台企銀董事長林謙浩轉換跑道接任合庫金控，也會等到合庫金6月16日股東會後進行。

兆豐銀在2016年8月發生紐行洗錢風暴，迄今近七年，現在仍處於「收尾階段」，美國聯邦準備銀行（FRB）仍有不少要求，指示兆豐銀必須完成，因此兆豐銀經營高層對此不敢掉以輕心，已成為近來最重要的任務。

據悉，兆豐紐約分行的年度例行金檢，在一個月前就已展開，當時府院已和張兆順有默契，由他先坐鎮指揮調度兆豐銀來因應紐行的例行金檢，為此，這段期間包括兆豐金暨總經理胡光華、兆豐銀副總蕭玉美，都親赴紐約處理此一重大事務。

除了紐行金檢之外，正好之後發生合庫資產管理公司（AMC）風波，但對於相關的高層人事接軌，相關的時程目前尚未脫離府院高層原訂安排的交接時程，財部在上周也快刀斬亂麻，直接把AMC與前董事長蔡見興親族相關的人事安排，全部處理完畢，不希望因此讓為公股體系最重量級的兆豐金高層人事安排節外生枝。

知情人士指出，由於合庫金改選是在6月16日，因此在改選之後再完成交接，程序上不是問題；至於張兆順將赴穩懋出任獨立董事，穩懋改選時間是在5月下旬，對此業界人士指出，穩懋方面先前已作沙盤推演，在完成選任程序之後，張兆順6月中下旬來報到，不是問題。

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